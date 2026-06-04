Küba'da Visa ve Mastercard İle Ödeme Yapılamayacak - Son Dakika
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Küba'da Visa ve Mastercard İle Ödeme Yapılamayacak

Küba\'da Visa ve Mastercard İle Ödeme Yapılamayacak
04.06.2026 10:36
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Küba Merkez Bankası, Visa ve Mastercard ile ödemelerin 6 Haziran'dan itibaren yasaklandığını açıkladı.

HAVANA, 4 Haziran (Xinhua) -- Küba Merkez Bankası, ülkede 6 Haziran itibarıyla Visa ve Mastercard aracılığıyla ödeme yapılamayacağını açıkladı.

Küba Merkez Bankası'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada, yabancı bir bankanın, Kübalı finans ve para transfer şirketi Fincimex S.A. ile yürüttüğü ticari ilişkiyi sonlandıracağına dair bir bildirimde bulunduğu belirtildi. Söz konusu şirket, Visa ve Mastercard kartları kullanılarak yapılan işlemleri gerçekleştiriyordu.

Merkez Bankası, bu kararın, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Mayıs'ta imzaladığı, Küba halkına baskı uygulama stratejisine yönelik 14404 sayılı Başkanlık Kararnamesi ile doğrudan ilişkili olduğunu belirtti.

Küba bu kararla, Visa ve Mastercard gibi uluslararası ödeme kartları üzerinden gerçekleştirilen mal ve hizmet ticaretinden gelir elde etme imkanını kaybedecek. Ülkede döviz işlemleri için nakit, ön ödemeli ulusal kartlar ve Mir ve UnionPay gibi uluslararası kartlar da dahil olmak üzere diğer ödeme yöntemleriyse kullanılmaya devam edecek.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Küba'da Visa ve Mastercard İle Ödeme Yapılamayacak - Son Dakika

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