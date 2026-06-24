Küba'dan ABD Yaptırımlarına Tepki

Küba hükümeti, ABD yönetiminin, Küba ordusunun kontrolünde olan ve ülke ekonomisini domine eden GAESA adlı holding ile bağlantılı şirketleri yaptırım listesine almasına tepki gösterdi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki açıklamasında, ada yönetimini hedef alan yeni yaptırım kararlarını "suç" olarak nitelendirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu "sert" şekilde kınayan Rodriguez, şunları kaydetti:

"Dürüst olmayan ve yalancı Dışişleri Bakanı tarafından yönetilen ABD hükümeti, halka ve halkın yaşam koşullarına yönelik acımasız saldırganlık ile toplu cezalandırma karşısında Küba ekonomisinin beklentilerden daha güçlü, daha kabiliyetli ve daha etkili olduğunu kanıtlaması üzerine ekonomimize yönelik kuşatmayı daraltacak adımları sürdürüyor. Bu bireyin dünyanın en büyük gücünün başında körüklediği şey bir suçtur."

ABD'den Küba ordusunun kontrolündeki GAESA Holding'e yaptırım

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, X hesabından yaptığı açıklamada Küba yönetimini hedef alan yeni yaptırımı duyurmuştu.

Rubio, Küba ekonomisini domine eden ve ordunun kontrolünde faaliyet gösteren GAESA adlı holding ile bağlantılı şirketleri yaptırım listesine eklediklerini açıklamıştı.

Söz konusu yapının Küba halkının kaynaklarını "çalarak" kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını savunan Rubio, "Bugün, GAESA ağının yanı sıra Küba'nın maden ve metal rezervlerini haksız kazanç elde etmek amacıyla sömüren kuruluşları da yaptırım listesine ekledim." ifadesini kullanmıştı.

Rubio ayrıca, söz konusu şirketlerin ABD aleyhinde propaganda yapmaya devam etmelerine izin vermeyeceklerini kaydetmişti.