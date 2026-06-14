Küba'dan Reform Paketi Açıklaması - Son Dakika
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Küba'dan Reform Paketi Açıklaması

14.06.2026 06:11
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Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, ekonomik reformları tanıttı, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, geniş kapsamlı bir reform paketi açıklayarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Devlet televizyonuna konuşan Diaz-Canel, reformların Washington'un baskılarından değil, ekonomiyi canlandırmak, merkeziyetçiliği azaltmak ve farklı kesimlere daha fazla özerklik sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini söyledi.

Turizm ve yatırımları da kapsayan reform paketine değinen Diaz-Canel, "Ülke durmuş değil. Ülke, tüm bu durumla akıllıca mücadele ediyor. Yaptığımız her şeyi o kadar açık bir şekilde ifade edemeyiz çünkü düşman attığımız her adımı gözetliyor. Bizim cevabımız birlik ve beraberlik olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Reform paketinin önümüzdeki haftalarda ülkenin en üst karar organlarından biri olan Küba Komünist Partisi (PCC) Siyasi Bürosu'nun onayına sunulacağını belirten Diaz-Canel, paketin daha sonra tek kamaralı yasama organı Halk Gücü Ulusal Meclisi'nde (ANPP) görüşüleceğini ifade etti.

Diaz-Canel, tarımda üreticilere daha fazla esneklik sağlanacağını dile getirerek, dış ticarette devlet şirketlerinin zorunlu aracılık rolünün kaldırılacağını ve araç ithalatındaki kısıtlamaların sona ereceğini belirtti.

Yabancı yatırımları teşvik etmek istediklerini aktaran Diaz-Canel, yurt dışında yaşayan Kübalılara ülkedeki vatandaşlarla aynı hakların tanınacağını söyledi.

Diaz-Canel, devlet yapısını daha verimli ve daha az bürokratik hale getirmek istediklerini vurgulayarak, bakanlık sayısının 27'den 20'ye düşürüleceğini kaydetti.

Ürün sübvansiyonlarının kademeli olarak kaldırılacağını belirten Diaz-Canel, sosyal yardımların doğrudan ihtiyaç sahiplerine yönlendirileceğini ifade etti.

Turizmde "yeni aktörler" dönemi

Küba'nın reform paketi kapsamında, turizm sektöründe yeni işletme modelleri ve aktörlere kapı açılması planlanıyor. Bu adım, ABD yaptırımları nedeniyle bazı yabancı şirketlerin ülkeden çekilmesinin ardından geldi.

Aralarında İspanyol Melia ve Iberostar'ın yanı sıra Kanadalı Blue Diamond ve Endonezyalı Archipelago International'ın da bulunduğu otel zincirleri, ABD'nin yaptırımları nedeniyle haziran ayında Küba'daki faaliyetlerini tamamen veya kısmen sonlandıracaklarını bildirmişti.

Bu gelişme, mülkiyeti büyük ölçüde devlete ait olan yaklaşık 50 otelin geleceğine ilişkin belirsizlik yarattı. Söz konusu tesislerin çoğu, askeri holding Gaesa'ya bağlı Gaviota şirketinin bünyesinde bulunuyor.

Küba turizminde kriz

Küba'nın turizm sektörü, Kovid-19 salgınından bu yana zor bir dönemden geçiyor. Ancak ABD'nin ocak ayından itibaren artırdığı yaptırımlar, yabancı ziyaretçi sayısında sert düşüşe yol açtı.

Bu durum, otel zincirleri ve hava yolu şirketleri dahil birçok yabancı firmanın ülkeden ayrılmasına neden oldu.

Küba Ulusal İstatistik ve Enformasyon Ofisi (ONEI) verilerine göre, yılın ilk dört ayında ülkeyi 328 bin 608 yabancı turist ziyaret etti.

Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,8 azaldı. Nisan ayında ise ziyaretçi sayısı 30 bin 551 olarak kaydedildi.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Küba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küba'dan Reform Paketi Açıklaması - Son Dakika

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