Küba Oscar Fırtınası ile Yıkımda - Son Dakika
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Küba Oscar Fırtınası ile Yıkımda

Küba'da günlerdir süren elektrik kesintilerine Oscar Tropik Fırtınası eklenerek durumu kötüleştirdi.

22.10.2024 00:40
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- Günlerdir karanlığa gömülen Küba'yı bu kez tropik fırtına vurdu

Elektrik santralinde son 48 saat içinde yaşanan dördüncü arıza

HAVANA - Küba'da 18 Ekim'den bu yana milyonlarca kişinin elektriksiz kalmasına neden olan Antonio Guiteras Elektrik Santrali'ndeki arıza günlerdir giderilemezken, Küba'yı bu kez Oscar Tropik Fırtınası vurdu.

Küba'nın Matanzas kentinde bulunan Antonio Guiteras Elektrik Santrali'nde ilk olarak Cuma günü öğle saatlerinde yaşanan arıza nedeniyle yaklaşık 10 milyon kişi karanlıkta kaldı. Yetkililerin yoğun çalışmalarının ardından bazı bölgelere elektrik verilse de ülkenin yüzde 80'inden fazlası günlerdir karanlığa gömülmüş halde. Son 48 saat içinde elektrik santralinde yaşanan dördüncü arıza nedeniyle ülkede ciddi derece gıda, yakıt ve ilaç sıkıntısı yaşanıyor. Sorunun çözülerek elektrik kesintilerinin bugün ya da yarın giderileceğini açıklayan yetkililer, ülkeye ulaşan Oscar Tropik Fırtınası nedeniyle çalışmaların aksadığını ifade etti.

Oscar Tropik Fırtınası, Küba'ya ulaştı

Günlerdir elektrik arızasıyla mücadele eden Küba'yı bu kez Oscar Tropik Fırtınası vurdu. Bahamalar'ın ardından Küba'ya ulaşan tropikal fırtına ülkede şiddetli rüzgar ve yağışa neden oldu. Dün akşam saatlerinde Küba'nın doğusundaki Guantanamo eyaletine bağlı Baracoa şehri yakınlarında karaya ulaşan Oscar Tropik Fırtınası ülkenin doğu eyaletlerinde fırtına ve yağışın yanı sıra alçak bölgelerde orta şiddette su baskınlarına da neden oldu. Yaklaşık 2 metrelik dalgalar sahili vururken Baracoa'da evlerin çatı ve duvarlarında hasar oluştu. Yetkililerin tahliye bekleyenler için 20 merkez kurduğu ifade edilirken tropik fırtınanın yarın etkisini kaybetmesinin beklendiğini açıkladı.

Havana sessizliğe gömüldü

Yaklaşık 2 milyon nüfuslu başkent Havana komple karanlığa ve sessizliğe gömülürken kentin çeşitli noktalarına da askerler konuşlandırıldı. Yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle Havana'da yaşayanlar hükümeti tencere-tavalı protesto etti. Gıda, su ve elektrik sıkıntısı nedeniyle öfkelenen eylemciler, San Miguel de Padron şehrinde çöp yığınlarıyla yolları kapattı. Öfkeli kalabalık protestoya müdahale eden güvenlik güçleri tarafından dağıtıldı.

"İş birliği yapmak Küba kültürüdür"

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel dün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında halka yaşanan soruna ilişkin şikayetlerini nezaket içerisinde dile getirmelerini söyleyerek "Hiç kimsenin vandalizmle hareket etmesini ve halkımızın huzurunu bozmasını kabul etmeyeceğiz ve buna izin vermeyeceğiz" dedi.

Küba Enerji ve Madenler Bakanı Vicente de la O Levy ise dün yaptığı açıklamada, elektrik kesintilerinin halkı "huzursuz" ettiğinin farkında olduğunu ancak Küba halkının hükümetin enerji akışının yeniden sağlanmasına yönelik çabalarını anlaması ve desteklemesi gerektiğini söyleyerek, "İş birliği yapmak Küba kültürüdür. Var olan bu münferit ve minimal olayları yanlış ve uygunsuz olarak sınıflandırıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Küba Oscar Fırtınası ile Yıkımda - Son Dakika

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