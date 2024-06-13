Küba'ya Rus Donanması Ziyareti - Son Dakika
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Küba'ya Rus Donanması Ziyareti

Küba hükümeti, Rusya'dan hareket eden 3 gemi ile 1 nükleer denizaltının ülkedeki limana vardığını duyurdu. Rus donanma müfrezesinin başkent Havana'daki limanda demirleyeceği ve dostluk ziyaretleri gerçekleştireceği belirtildi. Küba Dışişleri Bakanlığı, gemilerin nükleer silah taşımadığını ve ülke için bir tehdit oluşturmadığını vurguladı. ABD ise Rus filosunu izlemek için bölgede askeri birlikler konuşlandırdı.

13.06.2024 04:47
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Küba hükümeti, Rusya'dan hareket eden 3 gemi ile 1 nükleer denizaltının ülkedeki limana vardığını bildirdi.

Küba Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus donanma müfrezesinin 12-17 Haziran'da başkent Havana'daki limanda demirleyeceği kaydedildi.

İki ülke arasındaki tarihi dostluğun hatırlatıldığı açıklamada, Rus denizcilerin, Devrim Donanma Komutanlığı ve Havana Valiliğine nezaket ziyareti gerçekleştireceği belirtildi.

Rus donanma müfrezesinin limana yaklaşmanın ardından Devrimci Silahlı Kuvvetler, San Carlos de La Cabana Kalesi'nden top ateşiyle filoyu karşıladı.

Küba Dışişleri Bakanlığından 6 Haziran'da yapılan açıklamada, Rusya'dan 3 gemi ile 1 nükleer denizaltının başkent Havana'daki limanı ziyaret edeceği bildirilmişti.

Küba ile Rusya Federasyonu arasındaki tarihi dostluğa işaret edilen açıklamada, "Gemilerin hiçbiri nükleer silah taşıyıcısı değil, dolayısıyla ülkemizde durmaları bölge için tehdit oluşturmuyor. Dostuk ve işbirliği içinde olduğumuz ülkelerin bu tarz ziyaretleri tarihi uygulamadır." denilmişti.

Ülke basınında çıkan haberlerde, Rus donanma birliğini oluşturan gemilerin Gorshkov fırkateyni, filo tankeri Pashin, kurtarma römorkörü Nikolai Chiker ve nükleer enerjiyle çalışan denizaltı Kazan olduğu belirtilmişti.

ABD'den açıklama

ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığından (NORTHCOM) Miami Herald gazetesine yapılan açıklamada, Rus filosunu izlemek için bölgede 3 muhrip ve 1 denizaltı keşif uçağının konuşlandırıldığı bildirildi.

Küba'yı en son Amiral Gorshkov Fırkateyni öncülüğündeki Rus filosu 25 Haziran 2019'da ziyaret etmişti.

Kaynak: AA

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