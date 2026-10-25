Küba yaz saati uygulamasını 2027'ye uzattı, 126 megavatlık tasarruf bekleniyor - Son Dakika
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Küba yaz saati uygulamasını 2027'ye uzattı, 126 megavatlık tasarruf bekleniyor

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Küba yaz saati uygulamasını 2027\'ye uzattı, 126 megavatlık tasarruf bekleniyor
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Küba, ABD yaptırımları ve yakıt kısıtlamalarının derinleştirdiği elektrik açığını hafifletmek için yaz saati uygulamasını 7 Kasım 2027'ye kadar uzattı. Uygulamanın akşam talebini yaklaşık 126 megavat azaltması, kışın okullarla iş yerlerinin 30 dakika geç açılması bekleniyor.

HAVANA, 25 Ekim (Xinhua) -- Küba, ABD'nin artan yaptırımları ve yakıt tedarik kısıtlamalarının derinleştirdiği elektrik üretim açığını hafifletmek amacıyla yaz saati uygulamasını 7 Kasım 2027'ye kadar uzattı.

Küba Enerji ve Madenler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından cuma günü yapılan ortak açıklamaya göre, söz konusu kararın kullanımın zirveye ulaştığı akşam saatlerindeki elektrik talebini yaklaşık 126 megavat azaltarak elektrik kesintilerini sınırlamaya yardımcı olması bekleniyor.

Açıklamada, öngörülen tasarrufun 76 megavatlık kısmının yapay aydınlatma kaynaklı elektrik tüketiminin azalmasından, 50 megavatlık kısmının ise fotovoltaik güneş enerjisi üretiminden sağlanacağı belirtildi.

Sabah saatlerinde yaşanacak aksaklıkları en aza indirmek amacıyla, normal şartlarda kış saati uygulamasının yürürlükte olacağı 1 Kasım 2026-14 Mart 2027 döneminde okullar ve iş yerleri 30 dakika geç açılacak.

Yaklaşık iki yıldır ciddi bir elektrik kesintisi kriziyle karşı karşıya olan Küba'da durum, ABD'nin Ocak 2026'da adaya yakıt tedarik eden ülkelere yaptırım tehdidinde bulunmasının ardından daha da ağırlaştı. Havana, ABD'nin hamlesini uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirerek kınadı.

Kaynak: Xinhua
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