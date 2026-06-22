Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında ev hapsi kaldırıldı

ÜMRANİYE'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması görüldü. Mahkeme heyeti sanık Zuhal Kalaycıoğlu'nun 'Ev hapsi' cezasının kaldırılmasına, ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma ise 13 Temmuz'a ertelendi. Mahkemenin ardından açıklamalarda bulunan baba Cemil Kundakçı, "Zuhal Kalaycıoğlu'nun ev hapsi muhtemelen çocuğundan dolayı kaldırıldı. Benim bakış açıma göre kızı kullanarak acıtasyon yaptı, duygu sömürüsü oldu. Ama mahkemede bunu gördü kaldırdı. Belki çocuğun sağlığı açısından düşünmüş olabilirler ama yargılaması devam edecek tabi ki. İleride bir ceza alırsa çocuğa bakacak birisi olur" dedi.

Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması görüldü. Kartal'daki Anadolu Adliyesi 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma salon yetersizliği nedeniyle Şehit Hakan Kılıç Konferans Salonu'nda yapıldı. Saat 11.35 sıralarında başlayan duruşmada tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hüseyin Can Avci, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu, Ahmet Özkoç ve tutuksuz sanıklar Zuhal Kalaycıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık İzzet Yıldızhan duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmanın ardından mahkeme heyeti sanık Zuhal Kalaycıoğlu'nun 'Ev hapsi' cezasının kaldırılmasına, sanıkların yurt dışına çıkış yasaklarının devam etmesine ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma ise 13 Temmuz'a ertelendi.

'BAZI AÇIKLAMALARDA ÇELİŞKİLER VAR'

Duruşmanın ardından açıklamada bulunan baba Cemil Kundakçı, "Beklediğimiz gibi geçti. Bugün duruşmadaki olayları zaten öngörmüştük. Bir sonraki mahkeme yakın, çok fazla değişen bir şey olmadı. Biz yine başladığımız noktadayız. Ama bazı açıklamalarda çelişkiler var. Belirli bir düşüncemiz var oradan devam edeceğiz. Çok uzun sürdü ama tahmin ettiğimiz şekilde ilerliyor. Zuhal Kalaycıoğlu'nun ev hapsi muhtemelen çocuğundan dolayı kaldırıldı. Benim bakış açıma göre kızı kullanarak acıtasyon yaptı, duygu sömürüsü oldu. Ama mahkemede bunu gördü kaldırdı. Belki çocuğun sağlığı açısından düşünmüş olabilirler ama yargılaması devam edecek tabi ki. İleride bir ceza alırsa çocuğa bakacak birisi olur. Ama ceza almazsa da öz kızı için belki de iyi oldu" dedi.

'ÇOK YAKIN BİR VAKİTTE DOSYANIN KARARA BAĞLANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Ailenin avukatı Sude Dolunay, "Tüm tanıkların dinlenip, Yalçın Ay harici tüm mahkeme tanıklarının da ifadesi alındı. Bir sonraki celse 13 Temmuz'a ertelendi. 13 Temmuz'da Yalçın Ay için tekrardan zorla getirilme kararı çıkarıldı. Çok yakın bir vakitte bir sonraki celse olmasa bile dosyanın karara bağlanacağını düşünüyorum. O aşamaya geldik. Biz dosya içerisinde kendimizin tespit ettiği beyanlardan çıkardığımız bütün verilerle, orada bulunan 10 sanığın hepsinin bu suçun bir yerlerinde parmağının olduğunu tespit ettik. Bunu da mahkemeye aktardık. Mahkeme karşısında bunun bir karşılık bulacağını ümit ediyoruz. Çok uzun ve yorucu bir yargılama oldu. Ancak ailenin de çok yerindeki sorularıyla sanıkların görüntülerde görünmediği veya mesajlarda görünmediği bütün olaylarla ilgili beyanları çelişkili bir şekilde ortaya çıktı. Yani 'Aleyhte bir şey oldu' derken 'Aleyhine bir şey olmadı' şeklinde oldu. Bu çelişkide her daim kendilerinin aleyhlerine işleyeceğini düşünüyoruz. Bizim açımızdan dosya iyi bir yerde ilerliyor" diye konuştu.