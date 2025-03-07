Kübra Kuş: Kadınlar Olarak Şampiyon Olduk Ama Kimse Bilmiyor

(İZMİR) - Challenger Cup'ta üst üste iki kez şampiyon olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kadın Sutopu Takımı ve Türkiye Kadın Milli Sutopu Takımı'nın kaptanı Kübra Kuş, küçük yaşlarda tanısı konulan alerjik rahatsızlığını yüzmeyle yendi. Kuş, "Biz kadınlar olarak çok güçlüyüz ama hala eşitlik çabasındayız. Bu çok yorucu. Bir erkek takımı şampiyon olduğunda yer yerinden oynuyor. Biz kadın takımı olarak şampiyon olduk, büyük ihtimalle çok az sayıda insan biliyor" dedi.

Türkiye Kadın Milli Sutopu Takımı'nın ve Avrupa'da elde ettiği başarılarla dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün 30 yaşındaki kaptanı Kübra Kuş, başarı hikayesi yazıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü çatısı altında aynı zamanda antrenörlük görevini de yürüten milli sporcu, Avrupa Challenger Cup'ta arka arkaya alınan iki şampiyonluğun mutluluğunu yaşıyor.

"Kadınlar olarak başardık diyebilmeyi çok önemsiyorum"

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayan Kübra, "Biz kadınlar olarak çok güçlüyüz. İstedikten sonra yapamayacağımız hiçbir şey yok. Ancak toplumda hala eşitlik çabasındayız. Bu çok yorucu. Bir erkek takımı şampiyon olduğunda yer yerinden oynuyor. Biz kadın takımı olarak şampiyon olduk, büyük ihtimalle çok az sayıda insan biliyor" dedi. Türkiye'de kadınların erkeklerle aynı değeri görmediğini söyleyen Kuş, "Sadece spor için değil sanat ve siyasette de bu böyle. Kadınların çok güçlü duruş sergilemesi lazım. Biz kadınlar olarak başardık diyebilmeyi çok önemsiyorum" ifadelerini kullandı.

"Her şey önce erkeklerle başladığı için kadınlar olarak neden öncü olmayalım dedik"

4 yaşındayken astım hastalığına yakalandığını ve doktorların tavsiyesi üzerine yüzme sporuna başladığını anlatan Kuş, "15 yaşıma kadar havuza gittim. Ama profesyonel olarak yüzmedim. Sadece hastalığımın iyileşmesi adına havuza gidiyordum. 15 yaşımdayken bir grup erkeğin suda top oynadığını gördüm. İlgimi çekti, aralarına dahil olmak istedim. Antrenörlerinden izin istedim. Suya girdim, onlarla su topu oynadım, çok hoşuma gitmişti. Daha sonra yüzme antrenörüme söyledim. Arkadaşlarıma da, 'Gelin deneyelim, yüzmekten sıkılmadınız mı?' dedim ve Hatay'da bir kadın takımı oluşturduk. Ülkemizde maalesef her şey önce erkeklerle başladığı için kadınlar olarak neden öncü olmayalım dedik. Takım arkadaşlarım da ılımlı baktılar. Başladık, liglerde yükseldik. 2011'de ise İzmir'e transfer oldum" dedi.

"Şampiyon olmak güzel bir duygu"

İzmir'de ilk şampiyonluğu 2014'te yaşadıklarını belirten Kübra, "O zaman da çok güzel bir kadın grubumuz vardı. Herkes birbiri için savaşıyordu. Havuzda beraberdik, çıktıktan sonra birlikte vakit geçiriyorduk. Bence bu durum bize ilk şampiyonluğumuzu getirdi" diye konuştu.

Kuş, "Geçen sene de bu kupayı almıştık. Ama bu sene sanki daha zordu. Şampiyon olmak güzel bir duygu. Yine çok güzel bir grubumuz var. Aslında final maçına kötü başlamıştık ama suda birbirimize baktığımızda kaybediyoruz algısı görmedim. Tek motivasyonumuz o kupa bizim olacak şeklindeydi" dedi.

"Oradaki sorunlar hala devam ediyor"

2023 Kahramanmaraş depremlerinden Hatay'daki ailesinin etkilendiğini de söyleyen Kübra şöyle devam etti:

"Deprem zamanı İzmir'deydim, ailem maalesef depremi yaşadı. Çok zorlu bir süreçti. Hatay'da yaşayanlar için süreç hala zor. Maalesef her şeyin üstü kapatılıyor. Oradaki sorunlar hala devam ediyor. Hiç kimsenin bilmediği, başlasam saatlerce anlatabileceğim problemler var. Yaralarımız sarılacak mı? Bence hiçbir zaman sarılmayacak. Açık bir yara olarak kalacak. Ama umarım halkımız çok daha güçlü şekilde geri dönecek."