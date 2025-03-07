Kübra Kuş: Kadınlar Olarak Şampiyon Olduk Ama Kimse Bilmiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kübra Kuş: Kadınlar Olarak Şampiyon Olduk Ama Kimse Bilmiyor

Kübra Kuş: Kadınlar Olarak Şampiyon Olduk Ama Kimse Bilmiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kadın Sutopu Takımı ve Türkiye Kadın Milli Sutopu Takımı kaptanı Kübra Kuş, kadınların spor alanındaki başarılarını vurgularken eşitlik mücadelesini de dile getirdi. Astım hastalığını yenmek için yüzmeye başlayan Kuş, şampiyonluğu ve takım arkadaşlarıyla olan dayanışmasını paylaştı.

07.03.2025 14:34  Güncelleme: 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Challenger Cup'ta üst üste iki kez şampiyon olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kadın Sutopu Takımı ve Türkiye Kadın Milli Sutopu Takımı'nın kaptanı Kübra Kuş, küçük yaşlarda tanısı konulan alerjik rahatsızlığını yüzmeyle yendi. Kuş, "Biz kadınlar olarak çok güçlüyüz ama hala eşitlik çabasındayız. Bu çok yorucu. Bir erkek takımı şampiyon olduğunda yer yerinden oynuyor. Biz kadın takımı olarak şampiyon olduk, büyük ihtimalle çok az sayıda insan biliyor" dedi.

Türkiye Kadın Milli Sutopu Takımı'nın ve Avrupa'da elde ettiği başarılarla dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün 30 yaşındaki kaptanı Kübra Kuş, başarı hikayesi yazıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü çatısı altında aynı zamanda antrenörlük görevini de yürüten milli sporcu, Avrupa Challenger Cup'ta arka arkaya alınan iki şampiyonluğun mutluluğunu yaşıyor.

"Kadınlar olarak başardık diyebilmeyi çok önemsiyorum"

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayan Kübra, "Biz kadınlar olarak çok güçlüyüz. İstedikten sonra yapamayacağımız hiçbir şey yok. Ancak toplumda hala eşitlik çabasındayız. Bu çok yorucu. Bir erkek takımı şampiyon olduğunda yer yerinden oynuyor. Biz kadın takımı olarak şampiyon olduk, büyük ihtimalle çok az sayıda insan biliyor" dedi. Türkiye'de kadınların erkeklerle aynı değeri görmediğini söyleyen Kuş, "Sadece spor için değil sanat ve siyasette de bu böyle. Kadınların çok güçlü duruş sergilemesi lazım. Biz kadınlar olarak başardık diyebilmeyi çok önemsiyorum" ifadelerini kullandı.

"Her şey önce erkeklerle başladığı için kadınlar olarak neden öncü olmayalım dedik"

4 yaşındayken astım hastalığına yakalandığını ve doktorların tavsiyesi üzerine yüzme sporuna başladığını anlatan Kuş, "15 yaşıma kadar havuza gittim. Ama profesyonel olarak yüzmedim. Sadece hastalığımın iyileşmesi adına havuza gidiyordum. 15 yaşımdayken bir grup erkeğin suda top oynadığını gördüm. İlgimi çekti, aralarına dahil olmak istedim. Antrenörlerinden izin istedim. Suya girdim, onlarla su topu oynadım, çok hoşuma gitmişti. Daha sonra yüzme antrenörüme söyledim. Arkadaşlarıma da, 'Gelin deneyelim, yüzmekten sıkılmadınız mı?' dedim ve Hatay'da bir kadın takımı oluşturduk. Ülkemizde maalesef her şey önce erkeklerle başladığı için kadınlar olarak neden öncü olmayalım dedik. Takım arkadaşlarım da ılımlı baktılar. Başladık, liglerde yükseldik. 2011'de ise İzmir'e transfer oldum" dedi.

"Şampiyon olmak güzel bir duygu"

İzmir'de ilk şampiyonluğu 2014'te yaşadıklarını belirten Kübra, "O zaman da çok güzel bir kadın grubumuz vardı. Herkes birbiri için savaşıyordu. Havuzda beraberdik, çıktıktan sonra birlikte vakit geçiriyorduk. Bence bu durum bize ilk şampiyonluğumuzu getirdi" diye konuştu.

Kuş, "Geçen sene de bu kupayı almıştık. Ama bu sene sanki daha zordu. Şampiyon olmak güzel bir duygu. Yine çok güzel bir grubumuz var. Aslında final maçına kötü başlamıştık ama suda birbirimize baktığımızda kaybediyoruz algısı görmedim. Tek motivasyonumuz o kupa bizim olacak şeklindeydi" dedi.

"Oradaki sorunlar hala devam ediyor"

2023 Kahramanmaraş depremlerinden Hatay'daki ailesinin etkilendiğini de söyleyen Kübra şöyle devam etti:

"Deprem zamanı İzmir'deydim, ailem maalesef depremi yaşadı. Çok zorlu bir süreçti. Hatay'da yaşayanlar için süreç hala zor. Maalesef her şeyin üstü kapatılıyor. Oradaki sorunlar hala devam ediyor. Hiç kimsenin bilmediği, başlasam saatlerce anlatabileceğim problemler var. Yaralarımız sarılacak mı? Bence hiçbir zaman sarılmayacak. Açık bir yara olarak kalacak. Ama umarım halkımız çok daha güçlü şekilde geri dönecek."

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Güncel, Astım, Astım, İzmir, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kübra Kuş: Kadınlar Olarak Şampiyon Olduk Ama Kimse Bilmiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Donald Trump: Rusya’ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum Donald Trump: Rusya'ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum
Emekliye bayram ikramiyesi pazartesi Meclis’te Rakam da belli oldu Emekliye bayram ikramiyesi pazartesi Meclis'te! Rakam da belli oldu
Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı
Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı Halk kapmak için birbiriyle yarıştı Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı! Halk kapmak için birbiriyle yarıştı
Çatışmalar alevleniyor 71 kişinin öldüğü Lazkiye’de esirleri böyle süründürdüler Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler
Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl MHP’den açıklama var Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? MHP'den açıklama var
Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti
Trump: Ödeme yapmayan NATO ülkelerini savunmayacağım Trump: Ödeme yapmayan NATO ülkelerini savunmayacağım
Küçükçekmece’de şüpheli araçtan cephanelik çıktı: 4 kişi gözaltında Küçükçekmece'de şüpheli araçtan cephanelik çıktı: 4 kişi gözaltında
İsrail’de muhalefetten sert suçlama: Ordunun tek amacı Netanyahu’nun bekasını korumak için savaş İsrail'de muhalefetten sert suçlama: Ordunun tek amacı Netanyahu'nun bekasını korumak için savaş
Trafikte makas atan sürücü, kendisini uyaran sürücüyü silahla tehdit etti Trafikte makas atan sürücü, kendisini uyaran sürücüyü silahla tehdit etti

17:40 Donald Trump: Rusya’ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum Donald Trump: Rusya'ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum
17:19 Emekliye bayram ikramiyesi pazartesi Meclis’te Rakam da belli oldu Emekliye bayram ikramiyesi pazartesi Meclis'te! Rakam da belli oldu
17:02 Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı
15:52 Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı Halk kapmak için birbiriyle yarıştı Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı! Halk kapmak için birbiriyle yarıştı
15:43 Çatışmalar alevleniyor 71 kişinin öldüğü Lazkiye’de esirleri böyle süründürdüler Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler
07:24 Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl MHP’den açıklama var Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? MHP'den açıklama var
07:13 Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti
01:29 Trump: Ödeme yapmayan NATO ülkelerini savunmayacağım Trump: Ödeme yapmayan NATO ülkelerini savunmayacağım
01:05 Küçükçekmece’de şüpheli araçtan cephanelik çıktı: 4 kişi gözaltında Küçükçekmece'de şüpheli araçtan cephanelik çıktı: 4 kişi gözaltında
00:16 İsrail’de muhalefetten sert suçlama: Ordunun tek amacı Netanyahu’nun bekasını korumak için savaş İsrail'de muhalefetten sert suçlama: Ordunun tek amacı Netanyahu'nun bekasını korumak için savaş
23:51 Trafikte makas atan sürücü, kendisini uyaran sürücüyü silahla tehdit etti Trafikte makas atan sürücü, kendisini uyaran sürücüyü silahla tehdit etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 19:57:19. #7.11#
SON DAKİKA: Kübra Kuş: Kadınlar Olarak Şampiyon Olduk Ama Kimse Bilmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.