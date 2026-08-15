Küçük Astronot Adayı Fatma Zehra'nın Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
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Küçük Astronot Adayı Fatma Zehra'nın Hayali Gerçekleşti

Küçük Astronot Adayı Fatma Zehra\'nın Hayali Gerçekleşti
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Kronik böbrek yetmezliği tedavisi gören 10 yaşındaki Fatma Zehra, Türkiye'nin ilk astronotu ile buluştu.

Doğuştan kronik böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören 10 yaşındaki Fatma Zehra Kıraç'ın, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile tanışma hayali gerçekleştirildi.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Cebeci Çocuk Hastanesi'nde 10 yıldır kronik böbrek yetmezliği tedavisi gören Kıraç, AÜ Kreiken Rasathanesi'nde kendisi için düzenlenen etkinlikte Gezeravcı ile bir araya geldi.

Rasathanenin bulunduğu AÜ Alper Gezeravcı Astronomi ve Uzay Bilimleri Yerleşkesi'ni, AÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile birlikte gezen Kıraç ve Gezeravcı, rasathanede teleskopla gözlem yaptı.

Yerleşkedeki gezinin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Gezeravcı, Kıraç'ın kendisiyle tanışma hayali kurduğundan haberdar olduktan sonra ailesiyle iletişime geçtiklerini anlattı.

Gezeravcı, "Burada kardeşimizle bir araya gelip hem onun havacılık ve uzay alanındaki tutkusunu birinci ağızdan kendisinden dinlemek hem de küçük yaşına rağmen bugüne kadar karşılaşmış, tecrübe etmiş olduğu sağlık problemleriyle içinden geçmiş olduğu mücadele sürecinde hakikaten güçlü ve azimli duruşunu hala ortaya koyup, geleceğe yönelik hayallerini dile getirme cesareti için, bizlere ilham olduğu için kendisine minnettar olduğumuzu da ifade etme şansı bulduk." ifadelerini kullandı.

Milli Uzay Programı'nın hedefleri arasında uzaya ilişkin farkındalık ve insan kaynağının yetiştirilmesinin de bulunduğunu vurgulayan Gezeravcı, şunları kaydetti:

"Görevin öncesinde koyulmuş hedefler doğrultusunda, görevi tamamlamamızın ardından bugüne kadarki takribi 30 aylık sürenin içerisinde 293 şehir değişimiyle 768 program gerçekleştirdik. Toplamda 350 binin üzerinde kardeşimizle bir araya gelme imkanı bulduk. Bir araya geldiğimiz kardeşlerimizin, geçtiğimiz iki yılda 2024 ve 2025'te girmiş olduğu sınavlarda Türkiye'nin yüzde 1'lik dilimine girme başarısı elde etmiş ve farklı alanlarda tercih yapmayı planlayan kardeşlerimizin içerisinde, bu tercihlerini havacılık ve uzay alanına değiştirenler oldu. Bunların bir kısmıyla da çok şükür ki yine bu sürenin içerisinde bir araya gelip birinci ağızdan kendilerinden bu hikayeyi tekrar dinleme imkanı bulduk. Bu bizlerin oralarda bulunması vesilesiyle değil, devletimizin net olarak güçlü iradesinin bu kardeşlerimizde karşılık bulmasından mütevellit. Bu noktada da devletimize ortaya koyulan bu irade için minnettar olduğumuzu ifade etmek isterim."

Kıraç da çok "heyecan verici" bir gün geçirdiğini belirterek "Burada rasathanede Alper Gezeravcı komutanımızla tanıştık. Gerçekten çok duygusal bir an benim için. Bu heyecana ortak olduğu için komutanımıza teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Uzaya ilgi duyduğunu ve uzayla ilgili kitaplar okuduğunu söyleyen Kıraç, "Buradaki teleskoplar gerçekten çok büyük. Ben de Ay'ı ilk gördüğümde o kadar heyecanlanmıştım ki... Ay kraterleri, üstünde oluşan geniş yerler beni oldukça şaşırttı doğrusu. Alper Gezeravcı komutanımıza gerçekten teşekkür ediyorum. Benimle buluştu, benim heyecanıma ortak oldu, merakımı giderdi." diye konuştu.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise şu açıklamalarda bulundu:

"Uzayı gözlemek aslında birçok insanın hayali ama bazen küçücük bir kız çocuğunun da hayali olabiliyor. Fatma Zehra'nın böyle bir hayalinin olduğunu öğrendik ve Fatma Zehra bu hayalini AÜ Kreiken Rasathanesi Alper Gezeravcı Uzay Bilimleri ve Astronomi Yerleşkesi'nde yerine getirdi. Burada çok sayıda teleskopumuz ve gözlem aletlerimiz var. Fatma Zehra'yı burada misafir etmekten çok mutlu olduk gerçekten. AÜ'nün kökü çok derinde, ufku çok ileride. Kökümüz 1842'ye kadar dayanıyor veteriner fakültelerinin kuruluşuyla ama ufkumuz çok ileride, belki milyonlarca, milyarlarca kilometre ötesini görebiliyor. İşte o ufkumuzun bir kısmını bugün Fatma Zehra kardeşimizle paylaştık. Alper Gezeravcı ile beraber bu mutluluğu birlikte yaşadık."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Küçük Astronot Adayı Fatma Zehra'nın Hayali Gerçekleşti - Son Dakika

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