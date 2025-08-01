Doğu Çankaya, Evren Erol ve İpek Çankaya'nın şiirden yola çıkarak hazırladığı eserlerden oluşan "Küçük Çanlar Çınladığında" sergisi, 5 Ağustos'ta Eski Datça'daki Maison Magi'de açılacak.

Halka Sanat Projesi işbirliğiyle hayata geçirilen sergi, arasında Arthur Rimbaud, Konstantinos Kavafis, Paul Eluard, Dylan Thomas, Thiago de Mello, Mustafa Köz, Birhan Keskin ve Didem Madak gibi şairlerin dizelerinden ilhamla ortaya çıkıyor.

Resim, heykel, desen ve metin temelli işlerden oluşan seçki, görsel sanatlar ile edebiyat arasında şiirsel bir köprü kurmayı amaçlıyor.

"Küçük Çanlar Çınladığında" sergisi, 26 Ağustos'a kadar görülebilecek.