Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a Silahlı Saldırı

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay\'a Silahlı Saldırı

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay seçim çalışması yaparken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda bir kişi yaralanırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

10.02.2024 19:06  Güncelleme: 19:08
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Baran AKKAYA-Oğuzhan CİN-/ KÜÇÜKÇEKMECE Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay seçim çalışması yaptığı sırada, silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, Ebru Güneş yaralanırken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "10.02.2024 tarihinde Ak Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesindeki bir dernekte seçim çalışmaları yürüttüğü esnada, derneğin bulunduğu sokağın başından silahla ateş açılması sonucu bir vatandaşımızın yaralanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüphelilerin yakalanması için tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a Silahlı Saldırı - Son Dakika


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