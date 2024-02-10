Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi Silahlı Saldırıya İlişkin Açıklama Yaptı - Son Dakika
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Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi Silahlı Saldırıya İlişkin Açıklama Yaptı

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi Silahlı Saldırıya İlişkin Açıklama Yaptı

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaparak olayın siyasi bir boyutu olmadığını belirtti. Çebi, şiddet olaylarının toplumun huzurunu bozmasını kınadığını ve kirli bilgilerin hızla servis edilmesini doğru bulmadığını ifade etti.

10.02.2024 22:03  Güncelleme: 22:11
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Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Küçükçekmece'de gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Çebi, "Sayın Aziz Yeniay'ın bölge ziyareti esnasında gerçekleşen olayın, siyasi bir boyutu olmadığını sizlerle paylaşmak isterim. Bu tür şiddet olaylarının toplumumuzun huzurunu bozmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Kirli ve teyide muhtaç bilgilerin anında haber kanallarından servis edilmesini de doğru bulmuyorum" dedi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, AKP'nin İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın bir derneğe seçim ziyareti sırasında, derneğin bulunduğu sokağın başında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Çebi'nin X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Küçükçekmece, Kanarya Mahallesi'nde gerçekleşen silahlı saldırı gündemini yakından takip ediyoruz. Öncelikle saldırıda yaralanan komşumuza en içten dileklerimle acil şifalar diliyorum. Sayın Aziz Yeniay'ın bölge ziyareti esnasında gerçekleşen olayın, siyasi bir boyutu olmadığını sizlerle paylaşmak isterim. Bu tür şiddet olaylarının toplumumuzun huzurunu bozmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Kirli ve teyide muhtaç bilgilerin anında haber kanallarından servis edilmesini de doğru bulmuyorum."

ÇELİK: "DEVLETİ TEMSİL EDEN KİŞİ VE KURUMLARI HALKI DOĞRU BİLGİLENDİRMEYE DAVET EDİYORUZ"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Başkan Çebi'nin paylaşımını alıntılayarak şu açıklamayı yaptı:

"Küçükçekmece'de yaşanan saldırıda yetkililerden gelen açıklamaların aksine can kaybının olmamasına sevindik. Saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Aynı şekilde saldırının siyasi olmadığı bilgisine ulaştık. Devleti temsil eden kişi ve kurumları halkı doğru bilgilendirmeye davet ediyor, kontrolden çıkmış yasadışı silahlanmanın sonuçlarına yönelik endişemizi bir kez daha hatırlatıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Küçükçekmece, Aziz Yeniay, Kemal Çebi, AK Parti, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi Silahlı Saldırıya İlişkin Açıklama Yaptı - Son Dakika
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