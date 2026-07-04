Küçükçekmece'de Balkon Çökmesi, Apartman Tahliye Edildi - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Balkon Çökmesi, Apartman Tahliye Edildi

Küçükçekmece\'de Balkon Çökmesi, Apartman Tahliye Edildi
04.07.2026 07:44
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İstanbul Küçükçekmece'de bir apartmanın balkonlarında çökme yaşandı, bina tahliye edildi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde balkonlarında çökme meydana gelen 5 katlı apartman tahliye edildi.

Cumhuriyet Mahallesi Fulya Sokak'ta 5 katlı apartmanın ikinci ve üçüncü katlarındaki balkonlarda henüz bilinmeyen nedenle kısmi çökme yaşandı.

Balkondan düşen beton parçalarını fark eden bina sakinleri evlerinden dışarı çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, bina sakinlerini tahliye etti.

Küçükçekmece Belediyesi ekipleri, binada bir süre inceleme yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de Balkon Çökmesi, Apartman Tahliye Edildi - Son Dakika

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