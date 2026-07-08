Küçükçekmece\'de Bıçaklı Saldırı Davası

KÜÇÜKÇEKMECE'de Yusuf Buğra Demirci'nin (16) döner bıçaklı saldırıda öldürülmesine ilişkin 18 yaşından küçük 3 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı sanıkların 'Tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Olay, 6 Temmuz 2025'te gece saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddialara göre arkadaşı, Yusuf Demirci'den motosikletini tamir etmesini istedi. Demirci ise motosikleti tamir edemeyeceğini söyledi. İkili arasında telefonda sözlü tartışma başladı. Arkadaşı Yusuf Demirci'yi Küçükçekmece'de bir sokağa çağırdı. Sokağa gelen Demirci, arkadaşı ve yanındaki iki kişinin döner bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Demirci yere yığılırken 3 kişi olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Demirci'yi ambulans ile hastaneye götürdü. Şüpheliler bir süre sonra yakalanırken, yoğun bakımda 2 gün kalan Demirci hayatını kaybetti.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, 18 yaşından küçük sanıklar A.P.B., U.G. ve Y.T.'nin 'Tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Ayrıca sanıkların tutukluluk hallerinin devamı istendi.

DURUŞMA 18 EYLÜL'E ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanık avukatlarına esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre veren heyet, duruşmayı 18 Eylül'e erteledi.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 7 Temmuz 2025'te Küçükçekmece Yeni Mahalle'de kesici delici aletle yaralanma ihbarı üzerine olay yerine giden ekiplerin, Yusuf Buğra Demirci'yi vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda kesici delici alet yaralanmasıyla bulduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. İddianamede, Demirci'nin 8 Temmuz'da hastanede hayatını kaybettiği, vücudunda 11 kesici delici alet yarası ile 9 kesik yara tespit edildiği kaydedildi. Otopsi raporuna göre bazı yaralanmaların öldürücü nitelikte olduğu, ölümün kesici delici alet yaralanmasına bağlı iç organ ve büyük damar yaralanması sonucu gelişen iç kanama ve komplikasyonlar nedeniyle meydana geldiği aktarıldı. İddianamede, Yusuf Demirci'nin olay günü suça sürüklenen çocuklarla karşılaştığı, karşılaşmadan yaklaşık 5 saniye sonra kesici delici aletlerle saldırıya uğradığı, yerdeyken defalarca bıçaklandığı ve şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları belirtildi. Şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerinin tespit edildiği belirtilerek, A.P.B., U.G. ve Y.T. hakkında 'Tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi.