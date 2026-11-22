Küçükçekmece'de bodrum katında çıkan yangında 1 kişi öldü, 3 yaralının durumu ağırGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Küçükçekmece'de 5 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında 8 kişi hastaneye kaldırıldı, bunlardan 1'i kurtarılamadı. Tedavileri süren 7 kişiden 3'ünün durumu ağır, olay yeri inceleme ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
Küçükçekmece'de 5 katlı binada çıkan yangında hastaneye kaldırılan 8 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Akarsu Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında saat 04.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangından etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yapılan müdahalelere rağmen 1 kişi kurtarılamadı.
Tedavileri süren 7 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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