Küçükçekmece'de Çöken Bina Faciası: 1 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Çöken Bina Faciası: 1 Ölü, 7 Yaralı

Küçükçekmece\'de Çöken Bina Faciası: 1 Ölü, 7 Yaralı

Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın enkazında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Alan, İstanbul'da sık sık yaşanan bu tür olaylara dikkat çekerek, binaların dayanıklılığının kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

02.06.2024 13:03
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Özgür EREN/ İSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE'de çöken 3 katlı binanın enkazında 1 kişi öldü 7 kişi de yaralandı. Çöken binayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Alan, "Deprem bile gerekmeden yıkılabilen binalarımız var. İstanbul'da hemen hemen her sene 2-3 tane böyle olay yaşamaktayız. İstanbulumuzda 2 bin 3 bin binanın böyle olduğunu tahmin etmekteyiz. Bunlar saatli bomba gibi ne zaman patlayacağı belli olmayan fakat zamanı gelince de böyle facialara sebep olan bir durumla karşılaştırıyor." dedi.

"ACABA BU BİNA KONTROL EDİLİP DAYANIKLILIĞI TESPİT EDİLDİ Mİ"

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki 3 katlı bina saat 08.40 sıralarında aniden çöktü. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. 8 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı binanın enkazında 1 kişinin öldüğü tespit edildi. Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Alan binanın enkazına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Alan, "Bu binanın 1988 yapımı olduğunu Vali bey de söyledi. 3 tane deprem yönetmeliğine tabi olmayan, 1998, 2007 ve 2018 deprem yönetmeliğine tabi olmayan bir bina. Bakın 3 tane deprem yönetmeliği geçmiş üzerinden. Acaba bu bina bunlara göre kontrol edilip dayanıklılığı tespit edildi mi, uygun mu, değil mi? 2018 deprem yönetmeliğine göre bunları kontrol ediyoruz, karotlar alıyoruz, acaba bu binada o var mı" diye konuştu.

"2000 YILI ÖNCESİNDEKİ YAPILARI TEK TEK KONTROL ETMEMİZ GEREKİYOR"

Prof. Alan, "Bunların projeleri incelendiğinde de acaba üstüne sonradan bir kat çıkıldı mı, kaçak kat olayı var mı yok mu bunun kontrol edilmesi gerekiyor. Her zaman için mühendislik hizmeti alınarak, kontrol edilerek bütün önlemler alınıp ondan sonra insanların oturmasını istemekteyiz. Bilhassa 2000 yılı öncesi yapıları tek tek kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer çürükse yıkmamız, eğer sağlamsa da plaket vermemiz gerekiyor. Çünkü çok az çıkıyor. Bizim laboratuvarlara da birçok bina örneği geliyor incelemesini yapıyoruz. Yüzde 95 gibi büyük bir rakamda binalar depreme dayanıksız çıkıyor. Bu ne demektir ? Deprem bile gerekmeden yıkılabilen binalarımız var. İstanbul'da hemen hemen her sene 2-3 tane böyle olay yaşamaktayız. İstanbulumuzda 2 bin 3 bin binanın böyle olduğunu tahmin etmekteyiz. Bunlar saatli bomba gibi ne zaman patlayacağı belli olmayan fakat zamanı gelince de böyle facialara sebep olan bir durumla karşılaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de Çöken Bina Faciası: 1 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Çöken Bina Faciası: 1 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
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