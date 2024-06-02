Küçükçekmece'de Çöken Binada 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 7 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Çöken Binada 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 7 Kişi Yaralandı

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İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili açıklama yaparak, 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 7 kişinin yaralandığını duyurdu. AFAD, UMKE ve arama kurtarma ekipleri enkaz çalışmalarına devam ediyor.

02.06.2024 11:51
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(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili "Çöken binada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştır" açıklamasını yaptı.

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'deki çöken binaya ilişkin açıklama yaptı. AFAD, UMKE ve arama kurtarma ekiplerinin enkaz çalışmasına devam ettiği belirtilen açıklamada, "Çöken binada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılmış olup, enkazda kalan son kişiyi de kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

AFAD'tan yapılan açıklama ise şöyle:

"Bugün, saat 08: 41'de Küçükçekmece ilçesi Kartepe mahallesinde 3 katlı bir binanın yıkıldığı bilgisi alınmıştır. Olay yerine AFAD, İtfaiye, 112 Acil, UMKE ve Emniyet Ekiplerinden; 68 personel 9 araç 12 ambulans hızla sevk edilmiştir. 7 vatandaşımız enkaz altından çıkarılmış; ilk tedavilerinin ardından hastaneye sevk edilmiştir. Enkaz altında kalan 2 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerimiz tarafından aralıksız devam etmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza Allah'tan acil şifalar dileriz. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Küçükçekmece\'de Çöken Binada 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 7 Kişi Yaralandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de Çöken Binada 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 7 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Çöken Binada 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 7 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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