Küçükçekmece\'de Çöken Binada 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 7 Kişi Yaralandı

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(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili "Çöken binada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştır" açıklamasını yaptı.

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'deki çöken binaya ilişkin açıklama yaptı. AFAD , UMKE ve arama kurtarma ekiplerinin enkaz çalışmasına devam ettiği belirtilen açıklamada, "Çöken binada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılmış olup, enkazda kalan son kişiyi de kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

AFAD'tan yapılan açıklama ise şöyle: