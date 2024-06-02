Küçükçekmece'de çöken binada 7 kişi yaralı, 2 kişi hala enkaz altında - Son Dakika
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Küçükçekmece'de çöken binada 7 kişi yaralı, 2 kişi hala enkaz altında

Küçükçekmece\'de çöken binada 7 kişi yaralı, 2 kişi hala enkaz altında

İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece'de üç katlı bir binanın çökmesi sonucu 2'si ağır 7 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını, enkaz altında hala 2 kişinin olduğunu bildirdi. Olayda ölen olmadığı belirtildi.

02.06.2024 10:44
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(İSTANBUL) - İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece'de üç katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 2'si ağır 7 kişinin yaralı kurtarıldığını, enkaz altındaki 2 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Vali Gül, olayda ölen olmadığını bildirdi.

İstanbul Valisi Gül, Küçükçekmece'de saat 08.40 sıralarında çöken üç katlı binanın bulunduğu yerde incelemelerde bulundu. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Vali Gül, enkaz altındaki 7 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını,  göçük altındaki 2 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Gül, şunları kaydetti:

"Küçükçekmece'de 08.40 sularında zemin artı üç katlı bina kendiliğinden çöktü. İlk etapta itfaiye ve diğer akredite kuruluşlar olay yerine geldiler. 2'si ağır, 7 kişi yaralı olarak çıkartıldı, kurtarma çalışmaları devam ediyor. 2 kişinin daha göçük altında olduğu söyleniyor. Bize ulaşan ölü tespiti ve ihbarı yok. Bina 1988 yapımı, çökmeyle ilgili şu anda tespit edilen bir neden yok. Adli ve idari süreç devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de çöken binada 7 kişi yaralı, 2 kişi hala enkaz altında - Son Dakika

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