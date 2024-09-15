Küçükçekmece\'de Kanlı Olay

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Küçükçekmece'de yabancı uyruklu bir kişi karısını bıçakla öldürdü, olayı gören çiftin oğlu da babasını bıçakla ağır yaraladı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Karanfil Sokak'taki bir binanın bodrum katında oturan yabancı uyruklu bir kişi, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.

Olay sırasında evde bulunan çiftin oğlu da bıçakla saldırdığı babasını ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan baba, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Annesinin cesedinin başında bekleyen oğlu ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokakta ekiplerin çalışmasının ardından kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.