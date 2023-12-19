Küçükçekmece\'de kira anlaşmazlığından çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de kira anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Küçükçekmece Yeşilova Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulaş, Gültepe Mahallesi Kemal Aktaş Stadyumu'nda öğle saatlerinde silahlı saldırıya uğradı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ulaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ulaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, saldırganın Levent K. olduğunu, ikili arasında yaşanan kira anlaşmazlığının kavgaya dönüşmesi sonucu Ulaş'ın bacağından silahla vurulduğunu belirledi.
Ekiplerin kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.
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