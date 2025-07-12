Küçükçekmece'de Kurşunlama: 3 Şüpheli Tutuklandı

Küçükçekmece'de iş yerini kurşunlayarak bu anları kayda alan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Tevfikbey Mahallesi'nde 16 Haziran'da bir iş yerine silahla ateş edilmesi olayıyla ilgili çalışma yürüttü.

Polisin görüştüğü iş yeri sahibi, telefonundaki bir uygulama üzerinden yurt dışı kayıtlı numaradan aranarak para talep edildiğini, bu kişileri tanımadığı için telefonu kapattığını, daha sonra olayın gerçekleştiğini anlattı.

İş yeri sahibi ayrıca motosikletle olay yerine gelen şüphelilerin kurşunlama anlarını video kaydına alıp kendisine gönderdiğini aktardı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyonda Y.S, S.Ç.K. ve M.M.A. gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ile 8 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.