Küçükçekmece\'de makas atan sürücüye 9 bin 325 lira para cezası

Küçükçekmece'de makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 9 bin 325 lira para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün TEM Otoyolu Güney Yanyol Atakent mevkisinde otomobiliyle makas atarak ilerlediği anlara ilişkin görüntülerinin sosyal medyada paylaşması üzerine çalışma başlattı.
İncelemede, aracın plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen sürücü T.M. polis ekiplerince yakalandı.
Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "yakın takip", "saygısızca araç kullanmak" ve "cam filmi kullanmak" maddelerinden 9 bin 325 lira para cezası uygulandı.
T.M. "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
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