Küçükçekmece\'de makas atan sürücüye 9 bin 325 lira para cezası

Pendik'te Bebeğini Atan Kadın ve Erkek Arkadaşı Gözaltına Alındı

İstanbul Pendik'te yeni doğan bebeğini birinci kattan attığı iddia edilen kadın ile erkek arkadaşı polis tarafından gözaltına alındı. Bebek, terk edilmiş halde bulunmuş ve yüksekten atılma sonucu yaralanmıştı. Kadının hamile olduğunu ailesinden gizlediği tespit edildi. Bebeğin annesi ve erkek arkadaşı, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Bebeğin tedavisi ise devam ediyor ve hayati tehlikesi bulunuyor.