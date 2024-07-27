Küçükçekmece'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Küçükçekmece'de iki motosiklet ile bir otomobilin karıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Avrupa Otoyolu'nda Edirne istikametine giden ve iki kişi bulunan 34 KL 7273 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen bir motosiklete ve emniyet şeridindeki 22 AY 418 plakalı otomobile çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, arkada oturan Hakan Güven (25) savrularak otomobilin altında sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerince aracın altından çıkarılan Güven'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza dolayısıyla Avrupa Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.