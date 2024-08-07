Küçükçekmece'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncel

Küçükçekmece'de, arızalanması nedeniyle TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde duran kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

TEM Otoyolu Halkalı mevkii Ankara istikametinde seyreden Zekeriya M. idaresindeki 41 YK 524 plakalı kamyon arızalanması nedeniyle emniyet şeridinde durduruldu.

Bu sırada emniyet şeridinde giden Ersin K'nin kullandığı 34 GNV 435 plakalı motosiklet kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, motosikletin sürücüsü Ersin K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Emniyet şeridi ile TEM Otoyolu'nun bir bölümü trafiğe kapatıldığı için bölgede araç yoğunluğu oluştu.