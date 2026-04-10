Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küçükçekmece'de Otel Yangını Kontrol Altında

10.04.2026 05:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Küçükçekmece'deki otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, 2 kişi kurtarıldı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi'nde bulunan 5 katlı otelin teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, teras ve çatının tamamını sardı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yardımıyla otelde konaklayan müşteriler ve personel tahliye edildi.

Otelin üst katlarında mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2 kişi, itfaiye ekiplerince yangın merdiveni sepetiyle kurtarıldı.

Daha sonra 2 kişi, ambulansta tedavi edildi.

Ekipler, çevre ilçelerden gelen takviye itfaiye personelinin yardımıyla yangına müdahale etti.

Yangın, bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 05:46:04. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.