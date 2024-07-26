Küçükçekmece'de Otomobil Metrobüs Yoluna Girdi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Otomobil Metrobüs Yoluna Girdi, Sürücü Yaralandı

Küçükçekmece\'de Otomobil Metrobüs Yoluna Girdi, Sürücü Yaralandı

Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında, araca çarparak metrobüs yoluna giren otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza sonucunda otomobil, hareket halindeki bir metrobüse çarparak durabildi. Yaralı sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti. Kazanın ardından trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

26.07.2024 14:19
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Küçükçekmece'de, araca çarparak metrobüs yoluna giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

D-100 kara yolu Avcılar istikametinde ilerleyen Mustafa Ş, kullandığı 34 BMK 773 plakalı otomobiliyle aynı yönde seyreden 34 BZ 5280 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 BMK 773 plakalı otomobil, çalışma nedeniyle bariyerleri kaldırılmış metrobüs yoluna girdi. Ardından otomobil bu sırada hareket halindeki bir metrobüse çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü Mustafa Ş'ye, sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Olayın ardından bir süre bölgede yaşanan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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