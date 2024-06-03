KÜÇÜKÇEKMECE'de Piknik Yapanlar Tarafından Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
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KÜÇÜKÇEKMECE'de Piknik Yapanlar Tarafından Erkek Cesedi Bulundu

KÜÇÜKÇEKMECE\'de Piknik Yapanlar Tarafından Erkek Cesedi Bulundu

KÜÇÜKÇEKMECE'de boş bir arazide piknik yapanlar tarafından erkek cesedi bulundu. Silahla vurulmuş şekilde bulunan kişinin yapılan incelemesinde polis, cesedin günlerdir kayıp olan Furkan Ç.'ye(25) ait olduğunu tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemede Furkan Ç.'nin başından vurulduğu ve silahın da olay yerine yakın bir yerde bulunduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

03.06.2024 02:01
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KÜÇÜKÇEKMECE'de boş bir arazide piknik yapanlar tarafından erkek cesedi bulundu. Silahla vurulmuş şekilde bulunan kişinin yapılan incelemesinde polis, cesedin günlerdir kayıp olan Furkan Ç.'ye(25) ait olduğunu tespit etti.

Halkalı Merkez Mahallesi'nde boş bir arazide saat 20.30 sıralarında piknik yapan vatandaşlar, erkek cesedi buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, inceleme sırasında kişinin silahla vurulduğunu tespit etti.

GÜNLERDİR KAYIP OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Silahla vurulmuş halde cesedi bulunan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma yapan ekipler, cesedin Bağcılar'da ailesi ile yaşayan ve günlerdir kayıp olan Furkan Ç.'ye(25) ait olduğunu belirledi. Ailenin Frukan Ç.'den günlerdir haber alamadığı ve çocuklarını aradıkları belirtildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda Furakan Ç.'nin başından vurulduğu ve silahın da olay yerine yakın bir yerde bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin olay ile ilgili çalışması devam ederken, Furkan Ç.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

İnceleme, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KÜÇÜKÇEKMECE'de Piknik Yapanlar Tarafından Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika

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