Küçükçekmece'de Silahlı Çatışma: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Silahlı Çatışma: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece\'de Silahlı Çatışma: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmada 14 yaşındaki S.A. öldü.

20.11.2024 02:03
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(İSTANBUL) - Küçükçekmece'de bir 14 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiği, iki grup arasında alacak verecek kavgasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili iki kişi tutuklandı.

Olay, 17 Kasım günü saat 19.45 sıralarında Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan silahlı kavga sonucunda S.A.(14) hayatını kaybederken, aynı grupta bulunan S.K.(17) yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde; iki grubun karışmış olduğu kavga sonucunda aynı grupta bulunan S.A.(14) ve S.K.(17) isimli şahısların diğer grupta bulunan G.Y.(15) isimli şahıs tarafından silah ile yaralandığı, sağlık görevlilerince yapılan müdahalelere rağmen S.A.'nın hayatını kaybettiği, yaralı olarak hastaneye kaldırılan S.K. isimli şahsın ise tedavisi devam ettiği belirlendi. İncelemelerin ardından 11 çocuk gözaltına alındı. Yapılan sorguda taraflar arasında çıkan kavganın alacak verecek konusundan çıktığı belirlenirken, saldırıda kullanılan silah bir mezarlıkta gömülü halde ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan çocuk yaştaki kişilerin tamamı adli makamlara sevk edildi. G.Y. ve onunla birlikte hareket etiği belirlenenlerden M.G.(14), N.T.(14), U.D.(15) hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, G.Y. ve Ö.A.(16) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gruptaki diğer kişiler ise adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de Silahlı Çatışma: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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