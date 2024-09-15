Küçükçekmece\'de Silahlı Kavga: 9 Araç Zarar gördü

Güncel

Küçükçekmece'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada zanlılardan ikisinin içinde olduğu otomobil, park halindeki 9 araca çarptı.

Atatürk Mahallesi 326. Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında 2 zanlının içinde olduğu plakası henüz belirlenemeyen otomobil, olay yerinden uzaklaşırken park halindeki 9 araca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, olay yerinde yaptığı çalışmada boş kovanları topladı, hasar gören araçlar için tutanak tuttu.

Polis kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını aldı.

Görgü tanıklarından Seçkin Gündüz, olayın mağazanın önünde olduğunu belirterek, "Buraya siyah bir arabayla geldiler, o arabayla da kaçtılar. Bağrışmalar geliyordu dışarıdan, balkona bakınca bıçakla dükkandakilere bağırıyorlardı. Çocukları içeri aldım, karşı taraftakiler de sopa ve bıçakla diğer iki kişinin üzerine yürüdü. Ben tekrar evden içeri girdim ve o esnada silah sesleri duydum." dedi.