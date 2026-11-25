Küçükçekmece'de tavuk balkonda sıkıştı! İtfaiyenin kurtarma anı kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Küçükçekmece Halkalı Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın 1. katındaki dairenin Fransız balkonunda tavuk, pencere ile korkuluk arasına sıkıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracıyla balkona ulaşıp tavuğu kurtardı; o anlar çevredekilerce kaydedildi.
Küçükçekmece'de 3 katlı binanın 1'inci katındaki dairenin balkon korkuluğu ile penceresi arasında sıkışan tavuk, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Halkalı Mahallesi Zeynebiye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın 1'inci katındaki dairenin Fransız balkonunda pencere ile korkuluk arasına sıkışan tavuğu fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tavuğu kurtarmak için çalışma başlattı.
Merdiven aracıyla balkona ulaşan itfaiye eri, pencere ile korkuluk arasında mahsur kalan tavuğu kurtardı. İtfaiyenin kurtarma çalışması ve tavuğun bulunduğu yerden çıkarıldığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
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