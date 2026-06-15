Küçükçekmece'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Küçükçekmece\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
15.06.2026 13:09
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Hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı, polis inceleme başlattı.

Küçükçekmece'de, hafif ticari aracın hafriyat kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Yarımburgaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde seyreden T.U. idaresindeki hafif ticari araç, şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen, İ.B'nin kullandığı hafriyat kamyonuna çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hafif ticari aracın sürücüsü T.U'nun durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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