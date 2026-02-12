Küçükçekmece'de Yıkım Sırasında Kaza - Son Dakika
Küçükçekmece'de Yıkım Sırasında Kaza

Küçükçekmece\'de Yıkım Sırasında Kaza
12.02.2026 20:19
Kontrollü yıkımda kopan parçalar caddeye düştü, yaralanan olmadı ama çevrede panik yaşandı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkımı yapılan binadan kopan parçalar caddeye ve yan tarafındaki apartmanın üzerine devrildi. Yaralanan kimsenin olmadığı olayda apartmanda hasar oluştu. Çevredekilerin panikle kaçtığı olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında bir binada kontrollü yıkım gerçekleştirildiği sırada kopan beton parçaları yan tarafında bulunan 4 katlı apartmana ve caddeye devrildi. Yaralanan kimsenin olmadığı olayda apartmanda bulunan bazı dairelerin camları kırıldı. Yıkım sırasında binadan kopan parçaların oluşturduğu tozlar nedeniyle vatandaşlar ve esnaf iş yerlerine sığındı. Çevredekilerin panikle kaçtığı olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

'BİR ANDA ORTALIK TOZ DUMAN OLDU'

İş yeri çalışanı Nurullah Gerli, "Biz yıkım olurken burada müşterilerle ilgileniyorduk. Bir anda ortalık toz duman oldu, herkes içeri kaçmaya başladı. Ekmeğimizle oynandılar ne diyelim, pilavın hepsini çöpe atacaktık, yarısını attık zaten. Fırıncı orada ekmekler, baklavalar hala toz içinde. 3 gün önce başladılar. Daha önce yıkım yapılıyordu durdu, ama yeniden başladılar. Yan binaya zarar verdi ve 1 penceresini kırdı. Yaralanan falan olmadı da esnaf çok zarar gördü" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Küçükçekmece, Güvenlik, Güncel, Kaza, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de Yıkım Sırasında Kaza - Son Dakika

SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Yıkım Sırasında Kaza - Son Dakika
