Küçükçekmece'deki Metrobüs Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 51 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'deki Metrobüs Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 51 Kişi Yaralandı

Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 51 kişi yaralandı. Soruşturma sonucunda hakimlik kararıyla 5 şüpheli tutuklandı. Kararda, şüphelilerin suçu işlediğine dair somut delillerin bulunduğu belirtildi. Tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu vurgulandı.

31.08.2024 00:46
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Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 51 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin hakimlik kararına ulaşıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında sulh ceza hakimliğinin verdiği kararda, 5 şüphelinin tutuklanma nedenlerine yer verildi.

Hakimlik kararında, dosyada yer alan görüntü izleme tutanakları, şüphelilerin ifadeleri, bilirkişi raporunda belirtilen kusur durumu, ulaşım ve trafik düzenleme komisyonu kararı itibarıyla şüphelilerin atılı suçu işlediği hususunda somut delillere dayanan kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ifade edildi.

Atılı suçun, CMK'nın 100/3. maddesinde sayılı suçlardan oluşu, işleniş şekli, şüphelilerin dosyaya yansıyan kişilik özellikleri, yakalanış şekli, atılı suç için kanunda öngörülen ceza miktarı değerlendirilip, şüphelilerin kaçacağı ve saklanacağı hususunda oluşan şüphe dikkate alındığında bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yeterli hukuki denetimi sağlamayacağının belirtildiği kararda, tutuklama tedbirinin ölçülü olduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

Kararda, metrobüs sürücüsü D.M.Ç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürü M.E. ve müdür yardımcısı A.Y, metrobüs denetim amiri Ş.Y. ve yüklenici firma şantiye şefi M.S.K'nin tutuklanmasına hükmedildiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

Küçükçekmece'de iki metrobüsün çarpışması sonucu 22 yaşındaki Ferhat Uçar hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 51 kişi yaralanmıştı.

Kazanın ardından gözaltına alınan 4 kişiden 2'si ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılmış, diğer 2 kişi ise adliyeye sevk edilmişti.

Soruşturma kapsamında, yol bakım çalışmasında görev yapan metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi ile yol bakım onarım müdürlüğünde görevli müdür ve müdür yardımcısı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, 6 şüpheliyi daha gözaltına almıştı.

Cumhuriyet savcısı, metrobüs sürücüsü D.M.Ç ve denetim amiri Ş.Y'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheliyi, haklarında "taksirle yaralamaya ve ölüme neden olma" suçundan tutuklama talep ederek sulh ceza hakimliğine göndermişti.

Diğer 3 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 5 şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'deki Metrobüs Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 51 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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