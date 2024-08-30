Metrobüs Kazasında 5 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Metrobüs Kazasında 5 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi

Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 51 kişi yaralandı. Kazayla ilgili olarak gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

30.08.2024 20:49
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KÜÇÜKÇEKMECE'de 1 kişinin öldüğü 51 kişinin yaralandığı Metrobüs kazasın ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Küçükçekmece'de dün saat 08.40 sıralarında D-100 Karayolu üzerinde 2 metrobüs çarpıştı. Çarpışmanın ardından savrulan metrobüsler bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 51 kişi yaralanırken ağır yaralı olan 22 yaşındaki Ferhat Uçar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında çalışmalarını yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün aralarında metrobüs şoförlerinin de olduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. Kazanın ardından gözaltına alınan 4 kişiden 2'si ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. Diğer 8 kişi adliyeye sevk edilmişti.

'TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER'

Küçükçekmece Adliyesi'ne getirilen 8 şüphelinin savcılıkta ifadeleri alındı. Cumhuriyet savcısı, metrobüs sürücüsü Düzgün Murat Çetin, İBB Bölge Müdürü Murat Er, İBB Bölge Müdür Yardımcı Ahmet Yıldırım,

Firma Şantiye Şefi Muhammet Sertaç Kazıcı hakkında "taksirle yaralamaya ve ölüme neden olma" suçundan tutuklama talep ederek sulh ceza hakimliğine sevk etti. Diğer 3 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Güvenlik, Trafik Kazaları, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Metrobüs Kazasında 5 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Metrobüs Kazasında 5 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi - Son Dakika
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