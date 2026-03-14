Küçükçekmece Halk Sağlığı Merkezi Açıldı

14.03.2026 16:48
İBB, Yeşilova Mahallesi'nde Halk Sağlığı Merkezi'ni hizmete açtı; banyo ve bakım hizmetleri sunulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yaptırılan Küçükçekmece Halk Sağlığı Merkezi hizmete açıldı.

Yeşilova Mahallesi Tansel Caddesi'ndeki merkezin önünde düzenlenen açılış töreninde konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı, ramazan ayının Türkiye'ye sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni etti.

Halk sağlığı merkezinin sunduğu imkanları anlatan Aslan, merkezin banyo ve kişisel bakım hizmeti de verdiğini söyledi.

Bazı hizmetleri evde veremediklerini dile getiren Aslan, "İşte orada İBB nakil ambulansı gelecek, o yaş almış amcamızı, teyzemizi merkezimize getirecek. Burada tüm kişisel bakım hizmetlerini alacaklar. Tepeden tırnağa banyosunu yaptıracağız, tırnaklarını keseceğiz, saçlarını tarayacağız. Kendi annemiz, babamız gibi sahip çıkıp akşam tekrar evine, yatağına huzurla bırakacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Aslan ve beraberindekiler, merkezin açılış kurdelesini kesti.

Kaynak: AA

