Küçükler Barajı'nda Doluluk Oranı Yüzde 25'e Yükseldi
Küçükler Barajı'nda Doluluk Oranı Yüzde 25'e Yükseldi

15.02.2026 11:24
Uşak'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan baraj, yağışlar ve DSİ projeleri ile yeniden dolmaya başladı.

Kuraklık nedeniyle ağustos ayında doluluk oranı sıfıra kadar düşen, Uşak'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan Küçükler Barajı, yağışların artması ve Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından hayata geçirilen projeler sayesinde yeniden dolmaya başladı. Geçen yıl bu dönemde yüzde 6 seviyesinde olan barajın doluluk oranı yüzde 25'e yükseldi.

Baraja gelen su kaynaklarını arttırmak için çalışma yürüten DSİ, Darı ve Sergen deresinden akan suyu kayıpsız baraja taşımak için 6,2 kilometre uzunluğunda 500 milimetrelik borular döşedi.

Böylelikle bu derelerden akan su 10 Aralık'tan itibaren baraja giden kanala aktarılmaya başlandı.

Barajdan su tüketimini de en aza indirmek için alternatif kaynaklar oluşturan DSİ, Baltalı Göleti'nden 12,3 kilometre uzunluğunda 250 milimetre çapında borular döşeyerek buradaki suyu Küçükler Arıtma Tesisi'ne ulaştırdı.

İki projenin ilk etaplarının tamamlanması ve ocak ve şubat aylarındaki yağışların artmasıyla barajın doluluk oranı yüzde 25 seviyesine ulaştı.

DSİ 23. Şube Müdürü Orhan Çelik, AA muhabirine, Uşak'ın yıllık içme suyu ihtiyacının 19 milyon metreküp olduğunu, bunun da Küçükler Barajı, Çokrağan kaynağı ve yeraltı sularından sağlandığını söyledi.

Küçükler Barajı'nda toplanan suyun protokol gereği yüzde 50'sinin içme suyu, diğer kısmının ise sulama suyu olarak kullanılması gerektiğini söyleyen Çelik, kentte yaşanan su sıkıntısından dolayı geçen yıl büyük bir kısmının içme suyu olarak verildiğini ifade etti.

Yaşanan kuraklıklardan dolayı baraja gelen su kaynaklarını arttırmak, bunun yanında alternatif yatırımlar yapmak için DSİ'nin kısa ve uzun vadeli planlamalarının olduğunu aktaran Çelik, baraja yeni kaynaklar oluşturmak için kısa vadeli projeleri hızla hayata geçirdiklerini vurguladı.

"Yeteri kadar suyu depolamış olacağız"

Orhan Çelik, geçen yıl bu dönemde yüzde 6 seviyesinde olan barajdaki doluluk oranının yüzde 25 seviyesine çıktığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Darı deresi ve Sergen deresinden şu anda saniyede 100 litre su aktarıyoruz. Buradan yıllık en az 2 milyon metreküp su bekliyoruz. Baltalı Göleti'nden arıtma tesisine bir iletim hattımız vardı. Buranın birinci kısmını bitirdik. Yani Baltalı Göleti'nden Küçükler Arıtma Tesisi'ne bağlantı yaptık. Küçükler Arıtma Tesisi'ne geçen sene 300 bin metreküp su verdik. Bu sene tam doluluğa tekrar ulaştığımız için ilaveten tekrar su vermeye başladık. Şu an saniyede 50 litre su veriyoruz. Buradan da 500 bin metreküp bir su kazandırmayı bekliyoruz. Yaptığımız yatırımlarla baraja yüzde 23-24 seviyelerinde ilave bir su temini sağlamayı bekliyoruz. Şu an için yüzde 25 doluluk oranı Küçükler Barajı için düşük bir seviye gibi görünse de bu projelerle biz bu sene yeteri kadar suyu depolamış olacağız. Yani 2026 yılında planlama ve işletme açısından bir sıkıntı olmazsa su arzında problem olacağını düşünmüyoruz."

Yapımı devam eden Sorkun Barajı'nın ise su tutma aşamasına geldiğini ifade eden Çelik, 2026 yılının sonuna kadar barajı tamamlamayı ardından da arıtma tesisi inşasına başlamayı planladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel, Çevre, Uşak, Son Dakika

Küçükler Barajı'nda Doluluk Oranı Yüzde 25'e Yükseldi
