Kudret Narı ile Şeker Hastalığını Yendi

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Kudret narı şifa dağıtıyor

Şifayı buldu, çalıştığı yerden çıkıp sera kurdu

DÜZCE - Şeker hastalığına yakalandıktan sonra şifayı Kudret Narında bulan Ziraat Mühendisi Şenol Özmen, çalıştığı iş yerinden ayrılarak 5 yıl önce Kudret narı üretimi yapabilmek için sera kurdu.

Yıllar önce şeker hastalığına yakalanmasının ardından şifayı Kudret narında bulan Ziraat Mühendisi Şenol Özmen, evinin arka kısmında sera kurdu. Şeker hastalığına iyi gelmesi ile bilinen Kudret Narının özelliklerini 5 yıl önce yakalandığı Şeker hastalığı ile öğrenen Şenol Özmen, o gün bugündür kudret narı üretiyor. Sera kurarak üretime geçen Özmen, "Kudret narı şeker hastalığından kolesttrole kadar bir çok rahatsızlıklarda fayda sağlayan bir üründür. C vitamini çok yüksektir. Bilhassa zeytinyağında 3 aylık dinlendirme yapıldığında şeker yüksekliğini aşağı indirerek şeker hastalığına çok büyük fayda sağlamaktadır. Kolestrol seviyelerinde düşme gözlemlenmiştir. Prostat mide rahatsızlığında bir çok faydası görülüyor. Sağlık sorunu olan insanlara şiddetle tavsiye ediyorum. Şeker hastalığı ile ilk tanıştığım dönemlerde bunu üretmeye karar verdim. Bunun üretimine başladıktan sonra şeker hastalığım ortadan kalktı. Şeker hastalığı ile ilgili herhangi bir şey kalmayınca bizde endüstriyel üretime geçmeye karar verdim. Kudret Narını şu anda Türkiye genelinde bir çok kişiye gönderiyoruz. Düzce bölgesinde bir çok bölgede de marketlerde de bulunmya başlandı. Şeker hastalığı neticesinde tanıştım ürünle. Düzce gibi bir yerde Kudret narı yetişebiliyorsa, Türkiye'nin bir çok noktasında Kudret narı yetişebilir. Çiftçilerimiz Kudret Narı'ndan verim alabilir. Ziraat mühendisi olduğum için ideallerim doğrultusunda amacım Düzce'ye fındığa alternatif ürünler sunmaktı. Üzümsü meyveler üretimi ile ilgili çeşitli araştırmalar yaptım bahçeler kurdum. Bundan dolayı bu tarz ürünlere yönelme kararı aldım. Ziraat mühendisi olduğumdan beri bu ürünler ile ilgili araştırmalar yapıyordum. Ayrıca iş güvenliği uzmanlığı yapıyordum. 5 yıl önce memleketime döndüm. Bütün enerjimi maddi ve manevi olarak toprağa verdim. Başarı almaya başladım. Çiftçilere birer ekmek kapısı açtık. Hem kendim üretiyorum hem de çiftçilere ücretsiz danışmanlık eğitimi veriyorum. Konserveleyerek veya paketleyerek nasıl piyasaya sürülebileceği ile ilgili çiftçilere ücretsiz danışmanlık veriyorum" ifadelerini kullandı.