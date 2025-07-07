Kudüs'te Bedevi Aileler Göçe Zorlandı - Son Dakika
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Kudüs'te Bedevi Aileler Göçe Zorlandı

07.07.2025 18:04
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İsrail'in saldırılarıyla Kudüs'ün doğusundaki 25 Bedevi ailesi yerlerinden edildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarıyla Kudüs'ün doğusundan 25 bedevi aileyi daha göçe zorladığı bildirildi.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Genel Müdürü Hasan Malihat, yaptığı açıklamada, Kudüs'ün doğusundaki Han el-Ahmer bedevi topluluğundan 25 ailenin, İsrail ordusunun koruması altında Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin düzenlediği bir dizi saldırı neticesinde yerlerinden edildiğini belirtti.

Fanatik Yahudilerin, fiziksel saldırı, korkutma, mülklere zarar verme gibi eylemlerde bulunduğunu hatırlatan Melihat, İsraillilerin meydana getirdiği korku atmosferi sebebiyle bazı Filistinli ailelerin güvenlikleri için topraklarını terk etmek zorunda kaldığını kaydetti.

İsraillilerin saldırılarının uluslararası insancıl hukuku apaçık bir şekilde ihlal ettiğinin altını çizen Melihat, İsrail'in Kudüs çevresindeki bedevileri yerinden etme, yasa dışı yerleşimi genişletme ve sahada yeni "demografik emrivakiler" dayatmayı amaçlayan bir politika izlediğini ifade etti.

Han el-Ahmer bedevi köyünün tamamen yıkılma tehdidi altında olduğu uyarısında bulunan Melihat, İsrail makamlarının, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına izin vererek bölge halkını baskı altında göçe zorlama atmosferi oluşturduğunu vurguladı.

Melihat, İsraillilerin saldırılarının artması durumunda Han el-Ahmer köyündeki diğer ailelerin akıbetinin ne olacağının bilinmediğinin altını çizdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, 4 Temmuz'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sebebiyle Arab el-Melihat bedevi topluluğundan 50 ailenin de zorla yerinden edildiği belirtilmişti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi verilerine göre, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te saldırılarını başlatmasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gaspçı İsraillilerin ve İsrail ordusunun saldırıları sonucu yaklaşık 30 Filistinli bedevi topluluğu yerinden edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede en az 991 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 17 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Kudüs, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kudüs'te Bedevi Aileler Göçe Zorlandı - Son Dakika

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