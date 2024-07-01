Kudüs'te Harediler polisle çatıştı: 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kudüs'te Harediler polisle çatıştı: 5 kişi gözaltına alındı

İsrail'de Yüksek Mahkeme'nin Ultra Ortodoks Yahudi (Harediler) erkeklerin zorunlu askerlik muafiyetini kaldırmasına tepki gösterenler Kudüs'te protesto düzenledi. Gösteriler şiddetlendi ve polisle çatışmalar yaşandı. 5 kişi gözaltına alındı.

01.07.2024 18:47
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- Kudüs'te Harediler polisle çatıştı: 5 kişi gözaltına alındı

KUDÜS - Kudüs'te zorunlu askerliğe karşı çıkan Harediler polisle çatıştı, 5 kişi gözaltına alındı.

İsrail'de Yüksek Mahkeme'nin Ultra Ortodoks Yahudi (Harediler) erkeklerin zorunlu askerlik muafiyetini kaldırmasına tepki gösterenler sokaklara döküldü. Dün Kudüs'te toplanan Haredilerin gösterileri akşam saatlerinde şiddetlendi. Yolları kapatan protestocular, "Düşman ordusuna katılmayacağız", "Ölürüz ama askere gitmeyiz" ve "İsrail Yahudi devleti değil, Siyonist bir devlettir. Yahudiler Siyonist değildir" yazılı pankartlar taşıdı.

Kudüs'ün merkezine yürüyen binlerce protestocu, kurdukları bariyerleri ateşe verip polisle çatıştı. İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada, göstericilerin polise taş fırlattığı, İsrail İnşaat ve İskan Bakanı Yitzhak Goldknopf'ın aracına saldırdığı belirtildi. İsrail güçleri kabalığı dağıtmak için tazyikli su kullandı. Atlı polisler de göstericilere müdahale etti. Polis açıklamasında, 2 kişinin polislere saldırmaktan, 3 kişinin ise de sert cisim fırlattıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran'da Ultra-Ortodoks Yahudi erkeklerin askerlik muafiyetinin kaldırılmasına ve uygun olanların orduya alınmasına karar vermişti.

İsrail'in kuruluşundan bu yana zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulan Harediler, askerlik hizmetinin kendi yaşam tarzlarıyla uyuşmadığına inanıyor.

Kaynak: İHA

İsrail, Kudüs, Dünya, Güncel, Son Dakika

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