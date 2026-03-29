Kudüs'te Hristiyan Ayini Engellendi

İsrail polisinin Kudüs Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa ve Kutsal Topraklar Muhafızı Başrahip Francesco Ielpo'nun, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Hristiyanların kutsal Palmiye Pazarı ayini için Kıyamet Kilisesi'ne girişini engellemesi, "yüzyıllardır süren geleneğin bozulması" olarak tanımlandı.

Kudüs Latin Patrikhanesi ve Kutsal Topraklar Muhafızlığından yapılan ortak açıklamada, "Palmiye Pazarı" ayinini yönetmek üzere Kıyamet Kilisesi'ne gelen Pizzaballa ve Ielpo'ya İsrail polisinin engel olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Yüzyıllardır süren geleneğin aksine ilk kez kilise liderlerinin Kutsal Kıyamet Kilisesi'nde Palmiye Pazarı ayinini kutlamaları engellendi." ifadelerine yer verildi.

Olayın, "ciddi bir emsal teşkil ettiğinin ve bu hafta boyunca Kudüs'e yönelen Hristiyanların hassasiyetlerinin hiçe sayıldığının" altı çizildi.

Açıklamada ayrıca, daha önce yapılan görüşmelerle, İran'a yönelik saldırıların sürdüğü süreçte getirilen güvenlik kısıtlamaları nedeniyle kilisede ayinin toplu yapılmaması, yalnızca üst düzey din adamlarının katılımıyla ayinin gerçekleştirilmesi ve canlı olarak yayınlanmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.

Başrahip Ielpo ve Patrik Pizzaballa'nın Kıyamet Kilisesi'ne girişinin engellenmesinin "akıldışı ve orantısız" bir eylem olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uygunsuz düşüncelerle lekelenmiş bu aceleci ve temelden hatalı karar; akılcılık, ibadet özgürlüğü ve statükoya saygı gibi temel ilkelerden aşırı bir sapmayı temsil etmektedir."

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarının başlamasının ardından İsrail ordusuna bağlı iç cephe komutanlığı, ülke içinde toplu yapılan faaliyetlere kısıtlamalar getirmişti. İsrail, bu saldırıları bahane ederek işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'yı ramazan ayında Müslümanların erişimine kapatmıştı.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa, Kutsal Kıyamet Kilisesi gibi mekanlara erişime kısıtlama getirmek ve ibadet özgürlüğünü engellemekle suçlanıyor. Buna karşın Yahudiler için kutsal sayılan Burak (Ağlama) Duvarı'na erişim konusunda daha esnek davranan İsrail, ayrımcılık uygulamakla da eleştiriliyor.