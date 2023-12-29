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Kudüs'te İsrail'e ait kontrol noktasında bıçaklı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika
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Kudüs'te İsrail'e ait kontrol noktasında bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Kudüs'ün güneyinde bulunan Mazmoria Askeri Kontrol Noktası yakınlarında bir Filistinli tarafından düzenlenen bıçaklı saldırıda biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı. İsrail polisi, saldırganın kontrol noktasına gelerek iki kişiyi bıçakladığını belirtti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yerindeki güvenlik güçleri saldırganı etkisiz hale getirdi. Saldırganın 23 yaşında bir Filistinli olduğu bildirildi.

Kudüs\'te İsrail\'e ait kontrol noktasında bıçaklı saldırı: 2 yaralı
29.12.2023 - 01:39,
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Kudüs'ün güneyinde İsrail'e ait Mazmoria Askeri Kontrol Noktası yakınlarında bir Filistinli tarafından düzenlenen bıçaklı saldırıda biri ağır iki kişi yaralanırken, saldırgan etkisiz hale getirildi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, bıçaklı bir kişinin Mazmoria Askeri Kontrol Noktası'na gelerek orada iki kişiyi bıçakladığı belirtildi.

Bıçaklı saldırıda biri ağır yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı dile getirilen açıklamada, olay yerinde bulunan güvenlik güçlerinin saldırgana ateş ederek etkisiz hale getirdiği aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise bıçaklı saldırının failinin Kudüs şehrinden 23 yaşında bir Filistinli olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kudüs'te İsrail'e ait kontrol noktasında bıçaklı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika
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