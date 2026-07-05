Kudüs'te 'Miras Merkezi' Projesi Protesto Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kudüs'te 'Miras Merkezi' Projesi Protesto Edildi

05.07.2026 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kudüs Valiliği, İsrail'in yeni projesinin ilhak politikası ve uluslararası hukuku ihlal olduğunu açıkladı.

Kudüs Valiliği, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki tarihi Kudüs Uluslararası Havalimanı sahasında temeli atılan "miras merkezi" projesinin ilhak politikasının parçası olduğunu bildirdi.

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu adımın uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin yerleşim faaliyetlerini yasa dışı sayan 2334 sayılı kararının ihlali olduğu belirtildi.

Açıklamada, projeyle ilhakın planlama aşamasından sahadaki uygulama aşamasına geçildiği, bunun da Kudüs'ün coğrafi ve tarihi kimliğini değiştirmeyi hedefleyen politikaların devamı niteliğinde olduğu ifade edildi.

Projenin, İsrail hükümetinin 17 Mayıs'ta aldığı kararlar kapsamında hayata geçirildiği, tarihi havalimanı binasının İsrail anlatısını öne çıkaran kültürel ve ideolojik bir merkeze dönüştürülmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, projenin Kudüs'ün kuzeyindeki Filistin topraklarının gasbedilmesi anlamına gelen yerleşim faaliyetleriyle eş zamanlı yürütüldüğü, Atarot yerleşim projesi ile Kalendiya'da planlanan atık işleme tesisi gibi girişimlerle birlikte Filistin topraklarının coğrafi bütünlüğünü hedef aldığı belirtildi.

Bu uygulamalarla Kudüs'ün demografik yapısının değiştirilmesinin ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin kurulması ihtimalinin zayıflatılmasının amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, uluslararası topluma İsrail'in uygulamalarının durdurulması için acil ve etkili adımlar atılması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Miras, Kudüs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kudüs'te 'Miras Merkezi' Projesi Protesto Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seri tacizcinin yeni vukuatı Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu Erdal Beşikçioğlu’ndan sürpriz karar Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
6 ilde “modem dolandırıcılığı“ operasyonu: 31 kişi tutuklandı 6 ilde "modem dolandırıcılığı" operasyonu: 31 kişi tutuklandı
Pilot maaş bordrosunu paylaştı Kazancı dudak uçuklattı Pilot maaş bordrosunu paylaştı! Kazancı dudak uçuklattı
Hamaney’in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi Trump’tan da mesaj var Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var
Bir can kaybı daha Kentte bilanço ağırlaşıyor Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor

18:45
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde altın kemerin sahibi Erkan Taş oldu
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin sahibi Erkan Taş oldu
18:21
Galatasaray’da Mario Lemina kararı
Galatasaray'da Mario Lemina kararı
18:01
Zamlı maaşlarda ödeme takvimi belli oldu
Zamlı maaşlarda ödeme takvimi belli oldu
16:57
Gurbetçiye ağır fatura: Aracını başkasına verdi, hem parasından hem aracından oldu
Gurbetçiye ağır fatura: Aracını başkasına verdi, hem parasından hem aracından oldu
15:38
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia Macron’dan Türkiye talimatı geldi
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi
14:49
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına skandal saldırı: Buralar bizim, defolun
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına skandal saldırı: Buralar bizim, defolun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 18:52:08. #7.12#
SON DAKİKA: Kudüs'te 'Miras Merkezi' Projesi Protesto Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.