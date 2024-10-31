Kuğulu Park'ta Cumhuriyet Bayramı'nda 5 Bebek Kuğu Dünyaya Geldi

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(ANKARA)- Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara'nın simge adreslerinden Kuğulu Park'ta çifte sevinç yaşandı. Kuğulu Park ailesine 5 bebek kuğu daha katıldı. Çankaya Belediyesi görevlileri, bebek kuğuları korumaya aldı.

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda büyük bir mutluluk daha yaşandı. Cumhuriyet'in ilanının101. yılında 5 bebek kuğu dünyaya geldi. Bebek kuğuların sağlıklarının iyi olduğu belirtildi.

Henüz iki günlükken anneleri tarafından suyla buluşturulan bebek kuğular, yorulduklarında annelerinin sırtında dinlenerek günü geçirdi.

Çankaya Belediyesi görevlilerince doğdukları andan itibaren özel bir korumaya alınan ve gelişimleri veterinerlerce takip edilen kuğu yavruları, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Görevliler, park ziyaretçilerine, sağlıklarını olumsuz yönde etkileyeceği için yavru kuğulara yiyecek atılmaması uyarısında da bulundu.