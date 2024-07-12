Kukumav kuşunu evinde besledi - Son Dakika
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Kukumav kuşunu evinde besledi

Estetik ve Plastik Cerrahı Erkan Yanıkoğlu, Bolu'da yol kenarında uçamayan kukumav kuşu buldu. Kuşun bakımlarını yaptıktan sonra evinde besleyen Yanıkoğlu, daha sonra kuşu Eskişehir DKMP ekiplerine teslim etti.

12.07.2024 17:20
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Kukumav kuşunu evinde besledi

BOLU - Bolu'dan Eskişehir'e giden Estetik ve Plastik Cerrahı Erkan Yanıkoğlu, yol kenarında uçamayan kukumav kuşu buldu. Yanıkoğlu, kliniğinde kukumav kuşunun bakımlarını yaptıktan sonra evinde besledi.

Estetik ve plastik cerrahı Erkan Yanıkoğlu, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Bolu'da Eskişehir'e giderken yol kenarında uçamayan kukumav kuşuna rastladı. Baykuşun uçamadığını fark eden Yanıkoğlu kuşun yanına yaklaştı. Kuşu kliniğine götürüp bakımlarını yaptıran Yanıkoğlu, daha sonra evine getirerek, balık ve suyla besledi. Kuşun gerekli bakımlarını yapan Yanıkoğlu, Eskişehir'deki evinden kukumav kuşunu Eskişehir DKMP ekiplerine teslim etti.

Kuşla arkadaş olduğunu belirten Erkan Yanıkoğlu, "Hastanede ilk bakımını yaptıktan sonra evime götürerek balıkla besledim ve su içirdim. Oldukça uysal ve arkadaş canlısı görünüyordu. Kolaylıkla bana alıştı ve bir süre birlikte vakit geçirdik. Ardından Milli Parklar Müdürlüğüne teslim ederek doğal ortamına kavuşmasını sağladım" dedi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Plastik, Bolu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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