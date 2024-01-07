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Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un annesi Naime Tosun toprağa verildi - Son Dakika
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Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un annesi Naime Tosun toprağa verildi

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un vefat eden annesi Naime Tosun için cenaze töreni düzenlendi. Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve diğer birçok yetkili katıldı. Naime Tosun'un cenazesi Kula Asri Mezarlığında defnedildi.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun\'un annesi Naime Tosun toprağa verildi
07.01.2024 - 18:55,
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Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un vefat eden annesi Naime Tosun'un cenazesi toprağa verildi.

Evinde helallik alınmasının ardından Naime Tosun (90) için Süleyman Şah Camisinde ikindi namazında cenaze namazı kılındı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'un da katıldığı törenin ardından Tosun'un cenazesi, Kula Asri Mezarlığında defnedildi.

Törenin ardından Başkan Hüseyin Torun taziyeleri kabul etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un annesi Naime Tosun toprağa verildi - Son Dakika
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