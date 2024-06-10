Kula'da kamyonet ile çarpışan otomobilde 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kula'da kamyonet ile çarpışan otomobilde 3 kişi yaralandı

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Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve durumları ciddiyetini koruyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10.06.2024 00:54
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MANİSA'nın Kula ilçesinde, kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücü Yusuf G. (40) ile araçta bulunan Ayşe G. (31) ve Hasan K. (52) yaralandı.

Kaza, saat 21.30 İzmir - Ankara D300 karayolu Kavacık rampalarında meydana geldi. Yusuf G. idaresindeki 20 FE 187 plakalı otomobil, Uşak'tan Salihli istikametine giden Doğan B. yönetimindeki 64 FS 202 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobile bulunan sürücü Yusuf G. ile yolcu konumunda bulunan Ayşe Gökbulut ve Hasan K. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen Hasan K., ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kamyonet sürücüsü Doğan B. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kula\'da kamyonet ile çarpışan otomobilde 3 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kula'da kamyonet ile çarpışan otomobilde 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kula'da kamyonet ile çarpışan otomobilde 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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