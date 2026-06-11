Kula'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Kula'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kula\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
11.06.2026 18:12
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Kula'da düzenlenen operasyonda 3 bin 688 içimlik bonzai ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 3 bin 688 içimlik sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları S.E.'nin (18) üzerinde yaptıkları aramada yaklaşık 1000 içimlik sentetik kannabinoid emdirilmiş A4 kağıdı ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmayı derinleştiren polis, şüpheli S.E.'nin ifadeleri doğrultusunda uyuşturucu maddeyi N.K.'den (25) temin ettiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine N.K. de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda da 2 bin 688 içimlik daha sentetik kannabinoid emdirilmiş A4 kağıdı ele geçirdi. Ele geçirilen toplam 3 bin 688 içimlik A4 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoidin ilçede tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler S.E. ve N.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kula'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emel Cennet Gublalah Emel Cennet Gublalah:
    iyi yakalamışlar da haberde tam olarak nereden gelmişse o kısım anlatılmamış gibi geldi bana 0 0 Yanıtla
  • Ayşe Ok Ayşe Ok:
    bunları yakaladıkları iyi ama asıl mesele bu maddelerin fiyatı bir de geçim şartları var ya insanlar zor durumda kalıyo böyle şeylere başlıyo polis de tutukluyo ama kök nedeni halletmeleri lazım yani iş bulma eğitim verme bunlar çok zor gözüküyo 0 0 Yanıtla
  • Serhat T. Serhat T.:
    ya bu bonzai işi çok yaygınlaşmış be komşu işte her gün yeni haberler çıkıyo 0 0 Yanıtla
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