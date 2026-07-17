Kula-Salihli Jeopark AstroFest Başladı - Son Dakika
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Kula-Salihli Jeopark AstroFest Başladı

Kula-Salihli Jeopark AstroFest Başladı
17.07.2026 23:16
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Kula'da düzenlenen AstroFest etkinliği, astronomi meraklılarını buluşturdu. Eğitim ve gözlem etkinlikleri düzenlenen festival, 3 gün sürecek.

Manisa'nın Kula ilçesinde bu yıl ilk defa düzenlenen ve 3 gün sürecek Kula- Salihli Jeopark AstroFest başladı.

Kula Jeopark Ziyaretçi Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, etkinliğe katılan katılımcıların her birinin bir turizm elçisi olduğunu belirterek teşekkür etti.

Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lokman Kuzu ise Kula-Salihli UNESCO Jeoparkı'nda ilk kez düzenlenen festivale katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Etkinlikler kapsamında gökyüzü gözlemi yapacaklarını belirten Kuzu, "Bugün burada Türkiye'nin yaptığı uyduları, Türkiye'nin uydu teknolojilerinde hangi noktada başladığını ve hangi noktaya ulaştığını, gözlem uydularıyla haberleşme uydularımızı anlattım." dedi.

Kula-Salihli UNESCO Jeoparkı Koordinatörü ve Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncer Demir de Jeopark olarak eğitim faaliyetlerine devam ettiklerini anlattı.

Eğitim faaliyetlerinin çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği dahilinde devam ettiğini ifade eden Demir, "Bu eğitim faaliyetlerimizi ve Astrofest'i Astroder (Astronomi, Sanat, Teknoloji, Robotik ve Organizasyon Derneği) ile birlikte yapmaktayız. Etkinliklerimizle yerel halkın astronomi bilimi ve uzay hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

Festivale, Türkiye'nin çeşitli illerinden astronomi ve fotoğraf meraklıları katıldı.

Etkinlikler kapsamında çocuk atölyeleri, astro fotoğraf eğitimi, uydu teknolojileri hakkında sunumlar yapıldı.

Çocuklara jeopark ve volkanik alanların oluşumu, volkanların patlaması hakkında deneyle eğitim verildi.

Program fotoğrafçılık ve teleskoplarla gözlem etkinlikleriyle gece boyunca devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kula-Salihli Jeopark AstroFest Başladı - Son Dakika

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