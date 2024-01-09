Kule vincin devrilmesi sonucu operatör hayatını kaybetti

Liverpool\'un yıldızını da transfer etti

MANİSA'nın Kula ilçesinde, yapımı devam eden konut inşaatında kule vincin devrilmesi sonucu operatör Mert Bayat'ın (20) yaşamını yitirdiği iş kazasına ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Kamera kaydında rüzgarın etkisiyle sallanmaya başlayan vincin inşaatta çalışan işçilerin üzerine devrilirken, kazada hayatını kaybeden Bayat'ın müdahalesiyle boş alana yöneldiği ve böylece birçok kişinin hayatını kurtardığı görüldü.

Olay dün saat 09.30 sıralarında Kula'ya bağlı merkez 4 Eylül Mahallesi'nde bulunan konut inşaat alanında meydana geldi. Operatör Mert Bayat'ın içinde bulunduğu kule vinç, şiddetli rüzgarın etkisiyle sallanmaya başladı. Kısa süre sonra vinç, onlarca metre yükseklikten geriye doğru devrildi. Kaza sırasında operatör Bayat, vincin demirleri arasında asılı kalarak ağır yaralandı. Şantiyedeki diğer işçilerin ihbarıyla inşaat alanına polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven aracı yardımıyla Bayat'ı asılı kaldığı yerden çıkardı. Sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayat, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KAMERA KAYITLARINDA İŞÇİLERİN HAYATINI KURTARDIĞI GÖRÜLDÜ

İnşaat alanındaki vinç kazasına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, vincin rüzgarın etkisiyle sallanmaya başladığı, bir süre sallandıktan sonra hayatını kaybeden operatör Bayat'ın manevrası ile işçilerin çalıştığı inşaatın üzerine düşmekten son anda kurtarılıp geriye doğru boş alana devrildiği görüldü.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.