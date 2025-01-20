Kültür Adamı Haluk Perk Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Kültür Adamı Haluk Perk Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kültür Adamı Haluk Perk Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kültürel miras ve bilim dünyasına katkılarıyla tanınan Haluk Perk, cenazesiyle anıldı.

20.01.2025 18:16
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Kültür varlıklarını korumaya ve bilim dünyasına birçok katkısı bulunan avukat, koleksiyoner, müzeci ve yazar Haluk Perk son yolculuğuna uğurlandı.

Büyükçekmece Kuba Camisi Şerifi'ndeki törende, taziyeleri Haluk Perk'in eşi Özlem Perk, kızı Tuliya Perk, oğlu Dağhan Perk ve kardeşi Selçuk Perk kabul etti. İkindi vaktini müteakip düzenlenen törene, Perk'in sevenleri ve dostlarının yanı sıra sanat dünyasından da pek çok kişi katıldı.

Törene katılan küratör Mehmet Lütfi Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada Haluk Perk ile birçok önemli projeye imza attıklarını belirterek, "Gerçekten inanılmaz bir koleksiyonerdi. Bu işi gönülden yapan bir kişiydi. Birçok hayali vardı. Birlikte kurduğumuz hayaller de vardı." dedi.

Perk'in vefatının kendisi için şok etkisi oluşturduğunu kaydeden Şen, yoğunluğu nedeniyle rahatsızlığını duymadığını aktararak, " Türkiye, sanatı, kültürü, efemerayı çok seven, tarihi seven ve bunların koleksiyonunu ve müzesini çok profesyonelce yapan bir değerini kaybetti." şeklinde konuştu.

"Binlerce eseri bilim dünyasına kazandırdı"

Haluk Perk'in asistanı Halime Erdoğan ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Perk'in, akademik çalışmalarını yüksek lisansla taçlandırdığını, avukatlığın yanı sıra kültürel mirasın korunması adına pek çok projede öncülük yaptığını söyledi.

Erdoğan, kültür varlıklarını koruma misyonuyla yeni projeler geliştiren Perk'in müzecilik ve koleksiyonculuk alanında ülkesine bilinç kazandırmak için çaba sarf ettiğini vurgulayarak, "Çok sayıda müzeye eser bağışlamış, sergilere destek olmuş ve onlarca makale yazmış Haluk Perk, üniversitelerde de dersler vererek bilgi ve deneyimlerini genç nesillere aktardı ve binlerce eseri bilim dünyasına kazandırdı. Hem dernekler hem de kendi müzesi aracılığıyla oluşturduğu büyük miras, onun vizyoner kişiliğiyle daima hatırlanacak." ifadelerini kullandı.

Kılınan namazın ve okunan duaların ardından omuzlara alınarak dualarla uğurlanan Perk'in cenazesi Büyükçekmece Yeni Mezarlık'a defnedildi.

Haluk Perk kimdir?

İstanbul'da 1958'de dünyaya gelen Haluk Perk, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Akademik çalışmalarının ve avukatlık mesleğinin yanı sıra kültürel mirasın korunması adına pek çok projeye öncülük etti. 1995'te koleksiyonerlik serüvenine başlayan Perk, 1999'da Arkeolojik Eser Koleksiyoncuları Derneğini kurdu ve başkanlığını yaptı.

Perk, 2002'de Haluk Perk Müzesini hayata geçirdi. Ayrıca Haluk Perk Araştırma Merkezi ile Haluk Perk Vakfını kurdu.

Koleksiyonlarını yalnızca toplamakla kalmayıp kitaplaştıran, sergiler düzenleyen ve müzeler açan Perk, bilime ve ülkesine hizmet etmeyi en büyük amacı olarak gördü.

Topladığı eserleri bilim insanlarının incelemesine sunarak akademik dünyaya da katkı sağlayan Haluk Perk'in "Görsel ve Belgelerle Sağlık Eğitimi Tarihi", "Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (1903-1933)" ile " Osmanlı Devleti'nde Evlilik ve Hukuki Bakış"ın bulunduğu 48 kitabı yayımlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kültür Adamı Haluk Perk Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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